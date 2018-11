Kultúrát és kereskedelmet köt össze a Keszthely és Gyenesdiás közötti kerékpárút

A Csapás út és a Táncsics Mihály utca kereszteződésénél kialakított pihenőhelyen tartották a Keszthelyt és Gyenesdiást összekötő új kerékpárút avatóját szombaton. A három kilométeres szakasz a Bástya, majd a Sopron, ezt követően a Hévízi és Csapás úton át érkezik a Martinovics utcához, a közeli üzletközpont mellett haladva a 71. számú út keresztezésével vezet Gyenesdiás határáig. Az út építését a Zala megyei önkormányzat koordinálta.

Kultúrát és kereskedelmet köt össze a Festetics-kastélytól induló és Gyenesdiáson véget érő kerékpárút, érintve a Csapás út melletti bevásárlóközpontot is- nem csak a turistákat, hanem a munkába járókat és vásárlókat is szolgálva. Az út szombati avatóünnepségén Manninger Jenő országgyűlési képviselő elmondta, hogy kiindulópontja csatlakozik a Hévíz felől kialakított úthoz, a másik végén pedig a Nagymező felé tartó – bár nem aszfaltozott – de jó kerékpározható szakaszhoz. dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke ismertette, hogy a beruházás uniós forrásból valósult meg, a Területi Operatív program támogatásával. A több településen megvalósuló kerékpáros fejlesztések tervezése során fontos szempont volt, hogy ezek a megyei fejlesztési és az országos kerékpárút-fejlesztési koncepcióhoz, valamint a Nyugat-Magyarországon is áthaladó EuroVelo rendszerhez (Európai Kerékpárút Hálózat) illeszkedjenek.

– Zala két keréken nevet kapta ez a koncepció, ennek keretében készült el a nagyon jó minőségű út, amely a balatoni bringakörutat összeköti Gyenesdiással – mondta a közgyűlés elnöke.

Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere arról szólt, hogy az új szakasz része a látnivalókat érintő Festetics-kerékpárútnak is. Szigligeti Aladár, a Polgármesteri Hivatal városüzemeltetési osztályvezetője ismertette a beruházás részleteit, kiemelve, hogy az élhetőbb város megteremtését, környezetvédelmi szempontokat és az egészséges életmódot is szolgálja. A több településen megvalósuló fejlesztésekre több mint 325,8 millió forint támogatást nyert a megyei önkormányzat, ebből a most átadott három kilométeres szakaszra a keszthelyi önkormányzat közel 137 millió támogatást kapott, melyhez a város még 39 millió forintot biztosított.