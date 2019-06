Különleges tárgyakra bukkantak az egerszegi törvényszéknél zajló munkák során

Inkább néprajzi, semmint régészeti értékkel bírhatnak azok a tárgyak, amelyek az egerszegi törvényszéknél zajló és a Göcseji Múzeum régészei által is figyelemmel kísért munkálatokban kerültek elő.

Az épület vízszigetelésének hetek óta tartó kiépítésén, a falazat melletti mélyítéskor az épület déli oldalán téglából kirakott boltíves csatorna részlete bukkant elő. Ez 7,5 méter hosszan vezet a Deák tér alá, és egy 12 négyzetméteres, téglából kirakott boltíves helyiségbe torkollik. Az építésmód, a téglák, a helyiségben talált kerámiák arra utaltak, hogy a 19. század végi – 20. század eleji épülethez tartozó emésztőgödörre és az onnan kivezető csatornára bukkantak rá a múzeum szakemberei.

A kerámiatárgyak kapcsán Simmer Lívia régész érdeklődésünkre elmondta, hogy az előkerült cseréptárgyak, korsók, fazekak megsérültek, használhatatlanná váltak, ezért dobhatták ide azokat. A leletekről összeállított ismertetőjében Simmer Lívia felidézte, hogy a szennyvíz, a hulladék, az emberi és állati ürülék kezelése a 19. század közepéig alig különbözött a középkori megoldásoktól. Míg a rómaiak szennyvízelvezetéssel rendelkező nyilvános illemhelyeket használtak, s közben egymás mellett ücsörögve vitatták meg az élet dolgait, a középkor embere ott könnyített magán, ahol tudott. Otthon bilit, vödröt használtak, ezek tartalmát aztán kilöttyintették az utcára. A lehajtható fedelű, vízöblítős illemhely 1589-ben született meg Angliában, innen terjedt el Európában és a világban a WC, azaz a water closet. Magyarországon ilyen típusú illemhelyet gróf Széchenyi István nagycenki kastélyában találni. Édesapjától megörökölve 1833-tól modernizálta az épületet és ekkor alakíttatta ki a folyóvizes fürdőszobát és a vízöblítéses WC-t.

A Deák tér alatti boltíves helyiségbe vezet

A törvényszék épületét 1730–1732 között Francz Allio császári hadmérnök és bécsi építész tervei alapján húzták fel, és Zala vármegye székházául szolgált, majd az épületet és a hozzá tartozó régi börtönt az 1872-ben létrejövő törvényszék rendelkezésére bocsátották. A régi börtön mellett 1880-ban újabb emeletes börtön emeltetett, 1893-ban tovább bővítették a törvényszék, a járásbíróság és az ügyészség elhelyezésére szolgáló épületet, majd 1904-ben újabb bővítési tervek születtek, és 1908–1909-ben végezték el a munkákat. Ekkor alakult ki a törvényház ma is látható épülete és valószínűleg ekkor szűnt meg a most feltárt csatorna és emésztő használata. A modern köztisztasági infrastruktúra kiépítése a városban az 1800-as évek második felében indult meg, akkor alakíthatták ki a törvényszék épületéhez tartozó csatornát és emésztőt is. A téglacsatorna a mai épület falába nem köt be, használata a ház 1908–1909-es átépítésével szűnhetett meg.

Június 22-én, a múzeumok éjszakáján a törvényszéken megtekinthetők az előkerült tárgyak.