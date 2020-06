Különleges, ökumenikus szertartáson fogadott egymásnak örök hűséget egy hévízi pár

A járványhelyzet enyhülését követően a mögöttünk hagyott volt az első hétvége, amikor ismét lehetett nagyobb vendégsereggel esküvőt, lakodalmat tartani. Egy hévízi pár az országban az elsők között mondta ki a boldogító igent, ráadásul különleges, ökumenikus szertartás keretében. A templomban a hozzátartozók és a barátok még maszkban voltak az előírásoknak megfelelően, a lakodalomban azonban már minden a „régi” volt.

Simon Róbert és Buzsik Marianna tíz évvel ezelőtt egy szórakozóhelyen ismerkedett meg, és azóta sorsuk, életük egybeforrt. Az ifjú férj azt mondta, „meglátni és megszeretni” volt.

– Az esküvői láz egy váratlan beszélgetéssel kezdődött tavaly novemberben – idézte fel Róbert. – Feleségem névnapján a családja megkérdezte, mikorra tervezzük a nagy napot, erre viccesen azt válaszoltam, majd ha június 6-a szombatra esik. Nem voltak restek, felcsapták a naptárt és közölték: szerencsétek van, mert 2020-ban pont így lesz…

Simon Róbert úgy fogalmazott, egyikük sem szeretett volna „lemondani” a vallásáról, ezért döntöttek az ökumenikus szertartás mellett, amit a járványhelyzet okozta nehézségek ellenére is sikerült megtartani. „Az Úr úgy segített bennünket, hogy ez összejöjjön”, szögezte le.

– Egy kutyagyerek, egy magyar vizsla már van a családban – folytatta Simon Róbert –, aki kitesz három lurkót is, ő a mi „gyakorlópályánk”, de komolyra fordítva a szót: egy gyermeket szeretnénk, és nagyon jó lenne, ha kislány érkezne, aki a csodálatos édes­anyjára hasonlítana.

Péntekné Vizkelety Márta református lelkipásztor úgy fogalmazott, az elmúlt három hónapban nemcsak az istentiszteletek, közösségi alkalmak, hanem az esküvők is hiányoztak a templomból, s több nyári ceremóniát is lemondtak már, de Robiék rendíthetetlenek voltak.

– Csodálatos, hogy ökumenikus szertartást tarthattunk: a vőlegény a katolikus, a menyasszony a református gyülekezet aktív, vallását gyakorló tagja – árulta el a lelkész, hozzátéve, szép tendencia, hogy egyre több fiatal pár jelentkezik egyházi esküvőre, s kéri Isten áldását a házasságára.

Péntekné Vizkelety Márta arról is beszélt, Isten az életünk értelme, forrása, az ő segítsége, áldása nélkül az ember nem boldogul. Isten adja azt a szeretetet is a szívünkbe, „amely által szeretni tudjuk a társunkat „az életünk végéig, és még azon túl is, az örökkévalóságban”.

Kiss László esperes-plébános kifejtette, nem túl gyakori, de azért volt már példa ökumenikus házasságkötésre Hévízen.

– Nagyon fontos, hogy egy pár Isten áldásával induljon közös életébe – fogalmazott. – Az ökumenikus szertartás pedig erősíti a két egyház közötti kapcsolatot is, ezen keresztül jobban megismerjük s közelebb kerülünk egymáshoz.