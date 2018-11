Kühár Flóris Ferenc bencés szerzetesre emlékeztek szülőfalujában, Pártosfalván

Lelkipásztori tevékenysége nemcsak abban nyilvánult meg, hogy hirdette Isten igéjét, hanem ez mellett kiemelkedő tudományos munkát is végzett. Egyetemi tanárként dolgozott, és számos könyvet, tanulmányt írt.

Ezekkel a szavakkal méltatta a település híres szülöttét, dr. Kühár Flóris Ferenc bencés szerzetest és vallástörténészt Vugrinecz Zsuzsanna, a helyi közösség elnöke. Pártosfalván tegnap tartották a Kühár-emléknapot, mely keretében koszorúzással emlékeztek a néhai bencés szerzetes halálának 75. évfordulójára. A katolikus szentmisét követő megemlékezésen Vugrinecz Zsuzsanna elmondta, bár a bencés rend magyarországi női ágának újraindítójaként is ismert néhai szerzetes csak rövid ideig élt Pártosfalván – az elemi iskoláinak elvégzése után került el szülőfalujából –, ám mindig ragaszkodott hozzá. Szívesen tért haza, s írásaiban is megemlékezett róla, úgy fogalmazott: Pártosfalvánál szebb falu nem létezik számára.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Dr. Kühár Flóris Ferenc 1909-ben lépett be a bencés szerzetes rendbe, s 1916-ban szentelték pappá. Eleinte Celldömölkön szolgált lelkészként, majd Pannonhalmára került, ahol a teológiai és tanárképző főiskolán többek közt lélektant, logikát, egyházjogot és lelkipásztorkodástant is tanított. Közben ugyancsak főiskolai tanárként Rómában is oktatott, 1935-től pedig egészen az 1943. november 26-án bekövetkezett haláláig volt a Budapesti Tudományegyetem Hittudományi Karának tanára, s egyben a bencés rendház házfőnöke is.