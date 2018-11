Kreatív, törődő és együttműködő közösség a cserszegi általános iskolában

A törődésnek, a szociális érzékenységnek, a közösségépítésnek, valamint az intézményen belüli, s azon kívüli segítségnyújtásnak is nagy szerepe van a Kerkai Jenő Általános Iskola életében.

Többek között erről beszélt a múlt héten megtartott intézményi napok keretében Csiszárné Németh Szilvia igazgató. Az alapfokú oktatási intézmény vezetője a fenti gondolatot a névadó páter Kerkai Jenő, néhai jezsuita szerzetes életével, mint példaképpel kötötte össze.

– Egyszerű, falusi molnár fiaként a fővárosban és külföldön is tanult, végül pap lett belőle, de egész élete során a falusi fiatalok felemelésén, taníttatásán fáradozott. Példaként áll előttünk, nemcsak a gyermekek, de a pedagógusok előtt is – hangsúlyozta az intézményvezető, majd arról is beszélt, hogy kreatív, törődő, reflektáló és együttműködő emberekből áll a tantestület.

Ezt tükrözi az iskolahét programja is, hiszen a rendezvények között kulturális jellegű, tanulmányi, sport és szabadidős elfoglaltságok egyaránt akadtak, míg a KALOT mozgalom megalapítójaként ismert névadó tiszteletére Páli Zoltán plébános szentmisét is bemutatott – ezen ugyancsak részt vettek az iskola diákjai –, majd azt követően a helyi értéktárban szereplő templom jellegzetességeit is bemutatták számukra.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A tanulmányi jellegű programok közül a harmadik és negyedik évfolyamos tanulók számára meghirdetett szövegértési versenyt nyílttá tette az iskola, így arra a környező társintézmények – köztük a pártosfalvi kéttannyelvű általános iskola – tanulói is meghívást kaptak, összesen több mint harminc diák oldotta meg a feladatlapot. A 3. évfolyamosok versenyét közülük az őriszentpéteri Szabó Fanni, a negyedik osztályosokét a lenti Vörösmarty Általános Iskolába járó Nagy Máté nyerte.

A programsorozat zárásaként pénteken nagyszabású gálaműsort rendezett az iskola, melynek keretében nemcsak a versenyek és vetélkedők győzteseit jutalmazták, de táncház is várta a gyerekeket.