Közösségi programok, jeles napok, hagyományőrzés Nován

Elkészítette éves programtervét a göcseji település önkormányzata. Ezúttal némileg szűkebb a kínálat, aminek elsősorban az az oka, hogy csak azok a tervezett rendezvények szerepelnek benne, amelyeket az önkormányzat vagy valamelyik intézménye szervezésében kívánnak megvalósítani.

Ennek megfelelően az év során még bővül a program, hiszen a civil szervezetek, az egyházközség, de helyi vállalkozások is rendszerint előállnak olyan ötletekkel és programokkal, amelyek nemcsak a saját tagságuknak, de a falu teljes lakosságának, vagy annál is nagyobb közösségnek szólnak. A tervezet a helyi hagyományokat szem előtt tartva, részben az állami ünnepekhez, jeles napokhoz, egyéb eseményekhez igazodva állt össze, így többek között tartalmazza az 1848-as, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc, vagy az aradi vértanúk kivégzésének évfordulójára, valamint a trianoni békediktátum kihirdetésének százéves jubileuma apropóján szervezendő megemlékezéseket is.

A község legjelentősebb rendezvénye idén is a Göcseji Aratónapok július 11-12-re tervezett programja lesz, amely egyrészt hagyományőrző, más­felől pedig szórakoztató jelleget ölt. Ugyancsak kiemelkedő eseménye a településnek a Nagyboldogasszony-napi bú­csú, amelyet ezúttal augusztus 16-án tartanak, míg a falu évek óta legsikeresebb közösségi rendezvénye az éveként felváltva megtartott férfinap, illetve nőnapi köszöntő és vetélkedő. Utóbbi kerül idén sorra, mégpedig március 14-én.

A néphagyomány jeles napjai közül a termésjósló Vince-, a borérlelő Márton-, valamint a legrövidebb nyári éjszakát hozó Szent Iván-napja kapnak nagyobb figyelmet a településen. A község borminősítőjét előreláthatólag március 28-án tartják. A szintén hagyományos pünkösdi hegyi búcsút pedig május utolsó napján rendezik meg.

A néhány éve újra felélesztett maszkázást február 25-re, a szüreti felvonulást szeptember 19-re tervezik, és lesz program a magyar kultúra napja tiszteletére is, utóbbi január 23-án. A korábbi években megszokottakhoz képest előrébb kerül az adventi vásár (nem decemberben, hanem már november végén, az első adventi hétvégén megtartják, hiszen december közepére egy karácsonyi vásárt is terveznek, a Trilla Kamarakórus ünnepi koncertjével kiegészítve). Természetesen lesznek gyermekprogramok (gyermeknap, Mikulás-ünnep, illetve megfelelő számú jelentkező esetén július második felében ezúttal is megrendezik a nyári színjátszó tábort), míg a helyi szépkorúakat hagyományosan novemberben köszöntik.