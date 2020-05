Közösségi összefogással tennék rendbe a parkot Zalalövőn

A trianoni békediktátum kihirdetésének századik évfordulójára közösségi összefogással szeretnék felújíttatni a város központjában a buszmegálló melletti parkot, illetve a benne található Nemzeti Összetartozás Kopjafájának környékét.

A felújításhoz szükséges építőanyagok biztosítására, valamint a munkálatok anyagi fedezetére már elindult egy kezdeményezés, amelyhez több helyi vállalkozás is csatlakozott. A város polgármestere, Gyarmati Antal úgy látja, van szándék a helyiekben, hogy a parkot az elkövetkezendő másfél hét során tovább szépítsék, de ahhoz, hogy valóban meg is valósuljon a kezdeményezés, további segítségre lenne még szükség.

– Ebben a parkban található a II. világháború hősi halottainak és áldozatainak emlékműve, az 56-os forradalom áldozatainak kopjafája, valamint a Nemzeti Összetartozás Kopjafája is – magyarázta a polgármester.

– A park egy kisebb része a közelmúltban felújításra került, a többi terület szépítése, így a Nemzeti Összefogás Kopjafájának környéke azonban még várat magára, s az önkormányzatnak jelenleg nem is áll rendelkezésére forrás ahhoz, hogy ezt a feladatot elvégezze -folytatta a polgármester. – Ezért is gondoltunk arra, hogy a trianoni békediktátum kihirdetésének századik évfordulója kapcsán a helyi közösséghez fordulunk. Azt szeretnénk ugyanis, ha június 4-én méltó körülmények között tudnánk meggyújtani az emlékezés gyertyáját.

Gyarmati Antal azt is hozzátette, a tervezett felújítást térburkolással, földmunkákkal, parkosítással és virágosítással, valamint pihenőpadok kihelyezésével képzelték el. A programhoz eddig a Kerecsen Hagyományőrző és Kulturális Egyesület és két helyi vállalkozás nyújtott segítséget, az önkormányzat pedig építőanyagok vásárlásával járul hozzá a megvalósításhoz, de további anyagi támogatásra lenne szükség. Az önkormányzat tervei között névadás is szerepel, úgy vélik, a Nemzeti Összetartozás Park elnevezés is hozzájárulna ahhoz, hogy a jövőben méltón emlékezhessenek itt az ország és a település hőseire.