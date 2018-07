Közösségi összefogásra sarkall a nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozó Nagykanizsán

Közösségi élmény és hitbéli megerősödés. Ezt kínálja a nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozó, melynek egész héten a Piarista-iskola ad otthont.

Öt év után ismét Magyarország ad otthont a nemzetközi Piarista Ifjúsági Találkozónak. A fővárosi helyszín mellett a dél-zalai városban a magyar résztvevőkkel együtt több mint 250 fiatal érkezett hat közép-európai országból. A piarista lelkiségre és a különböző nemzetek közötti kapcsolatokra épülő rendezvény elsősorban a 16-21 év közötti fiatalokat szólítja meg. A résztvevőknek lehetőségük nyílik az Istennel való kapcsolatuk elmélyítésére, barátságok kialakítására és ápolására, megismerhetik egymás kultúráját, ugyanakkor megerősödhetnek közös hitükben.

Nyeste Pál atya, a vendéglátó nagykanizsai iskola igazgatója különösen fontosnak tartja a találkozót, melynek idei jelmondata: „Veled több!”

– Mindig van egyfajta iránymutatás, melyhez lehet igazodni – fogalmazott Nyeste Pál. – A gyerekek, külföldiek és magyarok együtt lehetnek, ezek az alkalmak tovább erősítik a piarista értékeket. A gyökereink ugyan hasonlóak, de mégis eltérnek egymástól, ezért kitűnő lehetőség nyílhat a kultúrák jobb megismerésére. Az elmúlt évtizedek során, elsősorban politikai akaratnak megfelelően különféle sérelmek érték a bizonyos országokban élőket. Ez a nyári ankét arra is kiváló, hogy egymást jobban megismerjék a különféle népcsoportok képviselői, s ezen keresztül a békét hirdessék. Elődeink nehézségein túllépve végre egymásra figyeljünk. A jelmondat erre utal, hiszen mindegy, hogy ki vagy, honnan jöttél, mennyire vagy keresztény. A lényeg: piarista diák vagy, s ebből fakadóan egy olyan közösség része, mely a világon mindenütt jelen van.

Nyeste Pál hangsúlyozta: lényeges, hogy együtt örüljenek közös imádságokon, szentmiséken és szentségimádáson. S természetesen a szabadidőben, táncon és csoportfoglalkozásokon, városismereti vetélkedőn vagy épp sportversenyeken.

Horváth Andrea, az intézmény testnevelője, szervező hasonlóan gondolkozik, szerinte ezen a találkozón minden a fiatalok körül forog, így életre szóló élményt kapnak.

– Óriási boldogság, hogy ennyi fiatal együtt vesz részt a szentmisén – mondta a szervező. – Több találkozót átélhettem már, s feltöltött lelkileg. Jó látni, ahogyan a gyerekek megélik a hitüket, rengeteget beszélnek angolul és tartós kapcsolatokat építenek. Ennyi mosolygós, jókedvű ifjú arcot látni mindig felemelő érzés, s ettől az élménytől bizonyára közelebb kerülhetnek Istenhez.

Az érintettek, vagyis a diákok szintén fantasztikus közösségkovácsoló élményről számoltak be, mely lendületet ad a további életükhöz. Egyikük, Farkas Petra tapasztalt, hiszen korábban több találkozón is részt vett, többek között Krakkóban is járt már. Mindig izgatottan várja az élményt, s bár fizikailag elfárad, lelkileg plusz töltéssel gazdagodik, mindig új barátságokat köt. Szerinte a színes programok, olyan spirituális erőt adnak, amit nehéz szavakkal leírni.