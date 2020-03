Közösségi munka a novai faluközpontban

Az általános iskola mögötti elhanyagolt terület rendbetétele érdekében szervezett közösségi munkát a göcseji település önkormányzata. A szombaton megtartott programon több mint húszan vettek részt.

A munkálatok során nemcsak az elburjánzott gyomnövényektől és cserjéktől tisztították meg a területet, de az elhanyagolt állapotú fakerítést is elbontották. A szombati közösségi munkát kezdő lépésnek tekintik, a programot a közeljövőben tovább kívánják folytatni.

– Méltatlan állapotok uralkodtak a településnek ezen a részén, ami azért is szomorú, mert több közintézmény, iskola, óvoda, művelődési otthon is található a szomszédságában – mondta Szalay Cecília önkormányzati képviselő, a program ötletgazdája. – Mi magunk is meglepődtünk azon, hogy a teljesen elburjánzott gyomnövények alatt egy kis sziklakert bújt meg, amit szintén rendbe tettünk, illetve virágokkal ültettünk be – magyarázta.

Szalay Cecília hozzátette: ez volt az első olyan alkalom, hogy az új önkormányzati képviselő-testület felállása után közösségi munkára hívták a falubelieket, s örömmel látták, hogy volt rá fogékonyság a településen élők részéről. A folytatásban a gyermekek biztonsága érdekében az iskola mögötti udvarrészt szeretnék kerítéssel lezárni.

– Ez most a legfontosabb feladat, hiszen az önkormányzat egy régi adósságát tudhatjuk le általa – magyarázta tovább az önkormányzati képviselő. – A most rendbe tett terület mellé a jövőben egy rendezvénypavilont szeretnénk felállítani, ami egyrészt lehetőséget teremtene közösségi programok megszervezésére, másrészt miután ezen a helyen adventi és egyéb vásárokat is szoktunk tartani, így annak kiszolgálására is alkalmasabb lenne ezáltal a terület – mondta végezetül.