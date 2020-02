Közösségi élményt adó program Lovásziban

Lovásziban tréningen vettek részt minap az Olajbá­nyász Nyugdíjas Klub tagjai, amelyen a generációk közti kommunikációt, együttműködést fejlesztették.

A lovászi nyugdíjasklub és a Kerkaszentkirály Községért Kulturális Egyesület együttműködésében valósult meg a háromnapos közösségfejlesztő program.

A foglalkozást Balla Gábor tréner tartotta, aki elmondta, az a cél, hogy a bekapcsolódó nyugdíjasok élményalapú tapasztalatokat szerezzenek előremutató feladatok által, amiket majd a hétköznapokba is át tudnak ültetni.

A tréning során előkerültek például, hogy a sztereotípiák mennyire gyűrűznek be a mindennapokba, illetve az is, hogy a különböző generációk képviselői mennyire találják meg egymással az összhangot. A tréningen problémafelvetés után megoldási javaslatokat dolgoztak ki a résztvevőkkel.

– Az ilyen és hasonló tréningeken azt látom, hogy a rohanó hétköznapokban egyre kevésbé figyelnek az idősek tapasztalataira, időnként még a hozzájuk közelebb állók sem, pedig jó lenne lassítani, megállni és meghallgatni őket – mondta Balla Gábor. – Sokszor probléma az időseknek, hogy nincs meg a napi kapcsolatuk a gyerekeikkel, unokáikkal, és ezt nekik is kezelniük kell, illetve tanulniuk, például megismerkedni és megbarátkozni a modern kor vívmányaival, az internettel, a mobiltelefonnal, elektronikus levéllel, ami segíti a kommunikációt. A másik oldalnak pedig türelmesnek kell lennie és odafigyelni arra, hogy bekapcsolódjanak az idősek programjaiba, tevékenységébe, ilyen lehet például a lekvárfőzés vagy a disznóvágás.

Ezek olyan közösségi programok, melyek élményeket adnak, ám már kevésbé gyakoriak, mint régen, ezért újra fel kellene eleveníteni. A tréningen most a nyugdíjasok oldaláról erősítettük az oda-vissza irányú kommunikációt a jó hangulatú foglalkozáson, ahol a résztvevők aktívan bekapcsolódtak a feladatokba – magyarázta.