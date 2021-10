Közösség műveli a szőlőt Tornyiszentmiklóson, a munkába a lovászi iskola diákjai is bekapcsolódtak

Nemrégiben közösségi szüretet szerveztek a településen, melyhez a lovászi Buda Ernő Körzeti Általános Iskola nyolcadik osztályosai is csatlakoztak.

A programról, illetve az előzményekről Bene Nándor polgármester beszélt.

– Öt éve hunyt el Tóth László, akit sokan Hosszú Tóthként ismertek, a tornyiszentmiklósi önkormányzat dolgozója volt – kezdte. – Nagyon szeretett a szőlőhegyen, csinos pincét épített és szép szőlőt művelt. Halála után özvegye és gyermekei próbálták az ültetvényt gondozni, de másként alakult a család helyzete, szóba került a birtok eladása is, közben leromlott a szőlőlugas állapota. Ekkor kerestek meg a szomszéd gazdák az újfalusi hegyhátról, hogy mentsük meg az ültetvényt. Összeálltunk néhányan, a szőlőt megmetszettük tavaly tavasszal, kaszáltunk, permeteztünk a család hozzájárulásával. Megállapodtunk, ha új gazdája lesz a birtoknak, még az évben leszedjük a termést, és gondozott szőlőt művelhet tovább az új tulajdonos. A termés mustját a községnek adták a gazdák, ebből elkészítettük tavaly a falu borát, ami a községi rendezvényeken került az asztalra. Tavaly is közösségi szüretet terveztünk, de a pandémia ezt nem engedte, a szőlőműves csapat végezte a munkát, az első termésből 220 liter bor lett, palackoztunk belőle. Közben a tulajdonosok lemondtak a szőlő és a pince eladásáról, így továbbra is a helyi közösség gondozza, így idén már a közösségi szüretet is meg tudtuk tartani. A munkába a lovászi iskola diákjai kapcsolódtak be, jó hangulatban, szorgalmasan szedték a fiatalok a szőlőt, közben megismerték a szüret fontosabb mozzanatait a szedéstől a feldolgozásig – magyarázta.

Bene Nándor hozzátette, a diákok többségének nem volt újdonság a szüret, de pár év múlva lehet, hogy különleges élmény lesz efféle munkában részt venni, hiszen egyre ritkábban találkozhatnak ilyesmivel. A termés is szép lett, 450 liter magas cukortartalmú must került a hordókba.