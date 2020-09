Az ellenzéki pártok szerint példát mutattak az összefogásból, amikor nyáron közösen gyűjtötték a nemzeti konzultációs íveket.

Ez is elhangzott pénteken délután a megyeszékhelyi Kvártélyház udvarán, a Tiéd a Város Egyesület és a Zalaegerszegen működő ellenzéki pártok (DK, Jobbik, MSZP, Momentum, LMP) városi képviselőinek sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett Szél Bernadett országgyűlési képviselő is. A helyi politikusok sikeresnek nevezték a gyűjtési akciót, amiért – mint elhangzott – köszönet illeti azokat a polgárokat, akik ily módon is kifejezték, „nem értenek egyet a pártpropagandává silányított, álkérdésekből álló konzultációval”. Ez már a kilencedik volt, de most először válaszolt rá az ellenzék összefogással, szervezett akcióval, emelte ki Szél Bernadett.

Az országos konzultációs­ív-gyűjtő akció Keszthelyen kezdődött és ott is zárul, hiszen, mint a független képviselő emlékeztetett, Hadházy Ákossal közös felhívásukhoz először a KÉVE csatlakozott. A keszthelyi sajtótájékoztatón Szél Bernadett azt mondta: az emberek nem az oligarchákra és a korrupcióra vágynak, hanem valódi politikára, olyanra, amely nem álkérdésekkel és propagandával operál, hanem igazi konzultációval. Az ellenzéki összefogás ezen a nyáron ebből mutatott példát, hiszen standoltak, beszélgettek, gyűjtötték a véleményeket, tette hozzá a képviselő.

Weller-Jakus Tamás, a KÉVE elnöke több ezer, általuk összegyűjtött nemzeti konzultációs ívet adott át Szél Bernadettnek, s elmondta, a kitelepülések közben többször érte őket inzultus, ami azt mutatja, változnia kell az országos politikai klímának, hiszen az emberekben gyűlölet és indulat van, erről pedig szerinte a kormány tehet.