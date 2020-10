Közösen gondozzák, közösen szüretelik a szőlőt Szilvágyon

Az átlagosnál jobb termést hozott az önkormányzati szőlőültetvény, így a jövő évi közösségi rendezvényekre biztosan lesz elegendő bor.

Vasárnap a szüretben harmincan vettek részt, falubeliek, elszármazottak. Péntek Katalin polgármester azt mondta lapunknak: van egy aktív mag, rájuk mindig lehet számítani.

– Az önkormányzati szőlőültetvény folyamatos gondozása is közösségi munkában zajlik, s így értelemszerűen a szüretet is közösen végezzük – folytatta. – Körülbelül háromezer tő szőlőnk van, ha sokan vagyunk, fél nap elegendő a termés leszedésére. Hagyományos és direkttermő fajtákból áll az ültetvény, van elvira, izabella, otelló és egy kevés noa is. Úgy tűnik, idén gazdag szüretünk lesz – mondta.

A leszedett szőlőt helyben, a Nagy-hegy egyik pincéjében dolgozzák fel, ennek Magyar Attila a mestere. Ő is azt mondja, bőséges a termés, az átlagosnál mindenképpen jobb. S hogy a cukor- és mustfoka hogy alakul, azt még nem tudta elárulni, de a szeptemberi napsütés biztosan jót tett a termésnek.

– Ha a munkában részt vevők közül valaki szeretne néhány palack mustot hazavinni, természetesen arra is van lehetőség, de általában az a jellemző, hogy szinte a teljes mennyiség itt marad, és borrá forrja ki magát – folytatta Péntek Katalin. – Ezt pedig a közösségi rendezvényeinken fogyasztjuk el, a szilvafesztiválon, az idősek napján, illetve amennyiben valahonnan főzőversenyre meghívást kap az önkormányzat vagy a Szilvágyért Egyesület csapata, akkor oda is rendszerint ebből a borból szoktunk magunkkal vinni.