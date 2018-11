Közös koncertet adtak a kórusok Lovászin

Nemrég a szentgotthárdi Szivárvány Kórus közreműködésével szerveztek találkozót a helyi Mixolíd kamarakórus tagjai.

A két kórus találkozójához az október 23-i ünnepség, valamint egy pályázathoz kapcsolódó klubfoglalkozás adta az apropót. Boa Szilvia, a szervező Mixolíd kórus vezetője elmondta: rendszeresen tartanak foglalkozásokat, ezek egy része nyilvános, mint ahogy a Szivárvány kórussal való közös fellépés is az volt.

A szentgotthárdi énekegyüttes vezetője, Szabóné Csider Bernadette egykor Lovásziban vezetett kórust, így a zenés eseményre az egykori kórustagok is ellátogattak, és lehetőség nyílt a közös emlékek felidézésére. A hiánypótló rendezvény jó hangulatban telt, és nagy sikere volt. A kórusok az ünnepi énekek mellett könnyedebb műfajú dalokat is beválogattak a repertoárba, majd a műsor közös énekléssel zárult. A lovászi kórus vezetője azt is elmondta: a foglalkozásokra több alkalommal is hívtak vendéget, korábban a lenti Szivárvány kamarakórussal énekeltek együtt, míg november 10-én a szentgotthárdiak meghívásának eleget téve Vas megyében lépnek fel.