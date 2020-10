Közmeghallgatást tartottak Felsőszenterzsébeten

A lakosság komfortérzetét növelő szolgáltatások elindításáról, valamint fontos fejlesztésekről egyaránt szó esett az egyik legkisebb lakosságszámú zalai település minap megtartott közmeghallgatásán.

A falugyűlésen az állandó lakosok fele vett részt, ami önmagában akár nagyon jó arány is lehetne, de valójában hét személyt jelentett, ugyanis a lakosságszám elköltözések miatt 14 főre csökkent.

Kálmán Elek polgármester nem is hagyta szó nélkül a népességfogyást, az elmúlt egy esztendő során végzett munkák összegzésének végén az alábbi megjegyzést tette: „Gyermekkoromban, amikor még több mint húszan indultunk innét iskolába a gyalogutakon, ahol esős napokon térdig ért a sár, rá sem mertem volna gondolni, hogy valamikor ilyen képe lesz a falunak.” Ezzel nemcsak a lélekszám csökkenésére utalt, hanem a rendszerváltás utáni folyamatos fejlesztésekre, a település képének rendezésére is. Utóbbiakból jutott az elmúlt egy évre is, hiszen az önkormányzat tovább folytatta a belterületi mellékutak és a mezőgazdasági utak felújítására és karbantartására indított programját, ennek eredményeként – amennyiben a temető felé vezető út 150 méteres szakaszának aszfaltozása is megvalósul idén – már csak egyetlen szakasz felújítása marad vissza. Utóbbi azért is maradt a program végére, mert ezen utca mellett nincs állandóan lakott ingatlan.

– Állami finanszírozással befejeződött a digitális program, kiépült az optikai kábelrendszer, ami által jobb minőségű televízió-, telefon- és internetszolgáltatáshoz jut hozzá a lakosság – tért rá a további fejlesztésekre a polgármester. – Nem csak a meglévő családi házak kaptak csatlakozást, mert az építési telkeknél is megteremtettük ennek a lehetőségét. Az önkormányzati épületnél pedig nyilvános kábel nélküli internetcsatlakozási pontot létesítettünk, amelynek kétszáz méter a hatósugara. Ezt akár a községbe érkező turisták is használhatják. Az eddigi legnagyobb eredménynek ugyanakkor a lakossági szennyvíz egyedi berendezésekkel történő tisztításának megvalósulását tartom, amit 2016 elején kezdtünk el szervezni, és idén valósult meg, mindössze tíz százalék saját erő biztosításával. Már csak a monitoringkutak kialakítása van vissza, így hamarosan a projekt műszaki átadására is sor kerülhet – mondta végezetül.