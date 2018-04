Közgyűlés Nagykanizsán: Drágállt szakértői díjszabás

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elmúlt évi beszámolóját, illetve az idei évi üzleti tervét is napirendre vette tegnap a város közgyűlése.

A cégek beszámolóit és az üzleti terveket zömében kérdés nélkül elfogadta a képviselő-testület, kivételt képezett ez alól a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. és a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.

Utóbbi társasággal kapcsolatban az idei esztendőre tervezett szakértői szolgáltatások összegét – közel 300 millió forint – sokallták az ellenzéki képviselők, éppen ezért azt kérték, kapjanak kimutatást a múlt évi és az idei szerződésekről, arról, hogy kik és milyen szakértést végeztek, milyen időtartamban és mekkora összegért.

Az önkormányzati médiával szemben is több kifogást emeltek az ellenzéki képviselők, egyrészt a kampányban való kiegyensúlyozatlan tájékoztatást kérték számon, másfelől a közgyűlés döntéseiről való tájékoztatást is hiányolták a városi hetilapból, illetve az online felületen. Ez utóbbival egyébként Dénes Sándor polgármester is egyetértett. A médiaház üzleti terve kapcsán az is elhangzott, miszerint felül kellene vizsgálni, megér-e évente 120 millió forintot a városnak a tévé és az újság működtetése.

A gazdasági társaságok üzleti terve kapcsán szintén szóba került, hogy prémiumfeladatokat szabott meg az önkormányzat a vezetőknek, melyek teljesülése esetén külön jutalomban is részesülhetnek. Ezen feladatok némelyike – az ellenzéki képviselők szerint – az ügyvezetők alapfeladata, ami miatt nem lenne szabad külön jutalmat adni.

A polgármester jelezte: a cégeknek maguknak kell kitermelni a prémiumot.