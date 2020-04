Közeleg Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója

Közeledve a jubileumhoz, május 1-jéhez – illetve május 3-hoz –, Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulójához, egy „ősrégi“, megsárgult oldalakból álló Szigeti veszedelem kötet kerül a kezembe.

(Azért a két dátum, mert újabb források szerint 1620. május 3-án látta meg a napvilágot a Zrínyi család csáktornyai sarja.) A könyvet a múlt század hatvanas éveiben adták ki diákoknak az Olcsó könyvtár sorozat keretében. Gimnáziumi kötelezőként végigküzdöttem magam a művön, ám mi tagadás, nem olvastam rongyosra, talán a musz­jelleg és egy tizenéves diák számára nehezen követhető barokkos nyelvezete miatt.

Ahogy a költő is írta: „török, horvát, deák szókat kevertem verseimben, mert szebbnek is gondoltam úgy”. Az egykori könyvecske alig pár forintba került, nem úgy, mint az, amelyre a nemrégiben tartott aukción 8 millió forinttól licitálhattak az érdeklődők. Igaz, az első, 1651-es bécsi kiadás egyike került kalapács alá, s az Adriai tengernek Syrenaia címet viselte, magába foglalva a szerző lírai verseit és más munkáit.

Hálás lehetek egykori magyartanáromnak, aki híve volt a memoriternek, s több Zrínyi-strófát is fejből, könyv nélkül kellett tudnunk. Ezek a veretes idézetek fél évszázad elteltével is felidéződnek bennem. Hozzánk, a pelyhedző állú ifjakhoz közelebb állt „a szerelmes dalnok“ epekedéssel teli, őszinte, tiszta hangú lírája. Így az első Júlia-versek, majd a Violának nevezett Draskovics Mária Euzébiához írt költemények. Ezek egyike: „Az tigris nem örül ugy véres prédában, / Mint te, oh kegyetlen, lölköm fájdalmában, / Gyönyörködöl szívem szaggatásában: / O, te vadnál vadabb s kegyetlenebb magadban!” A „tigris”, akiért epekedve rajong, tizenéves lehetett akkoriban, tehát mi korunkbeli. Miatta kesereg emígy: „Oh te szép Viola, te két szemed mely szép, / Annyira kegyetlen hozzám, mint márvány kép, / Mast vigaszik minden az kikeleti nép, / Csak az én örömöm te miáttad nem ép”. Viola végül a felesége lesz, s a törékeny asszonyt látja benne a harcias költő, aki ars poeticának is beillő módon így fogalmaz Az idő és hírnév című költeményében: „Nem irom pennával, /Fekete téntával, / De szablyám élivel, / Ellenség vérivel, /Az én örök hiremet”.

Ahogy az irodalomórán tanultuk: Zrínyi egyszerre volt költő és hadvezér, a nemzeti barokk eposz megteremtője, bár magát inkább politikusnak tartotta. Persze, az összkép ennél sokkal árnyaltabb, ami a róla született könyvtárnyi irodalomtörténeti munkákból, könyvek, monográfiák, esszék, tanulmányok, elemzések sorából kitetszik. Az egyik ilyen sokatmondó kordokumentum az egybegyűjtött Zrínyi válogatott levelek. A kutatók több mint négyszázról tudnak, ezeknek majd felét jelentették meg. Olasz, latin, horvát és nyilván magyar nyelven íródtak. A feladás helyszíne legtöbbször Csáktornya, de szerepel a küldeményekben Varasd, a Zrínyi-Újvár alatti tábor vagy Kanizsa tábor. A címzettek sorában királyok, fejedelmek és más notabilitások sorakoznak, így XIV. Lajos francia király, III. Ferdinánd és I. Lipót magyar király, továbbá VII. Sándor pápa, II. Rákóczi György erdélyi fejedelem, gróf németújvári Batthyány Ádám császári és királyi kamarás, gróf Raimondo Montecuccoli olasz származású német-római császári hadvezér, hadtudós, továbbá a grazi haditanács vagy a zágrábi káptalan. Rendszeresen levelezett jó barátjával, a horvát főváros alispánjával, Rucsics Jánossal, akinek ezt találta papírra vetni, történetesen latinul: „Ego mihi conscius aliter sum, etenim non degenerem me Croatam et quidem Zrinium esse scio” (magyarra fordítva: tudom, és nem tagadom, hogy nem utolsó horvát vagyok, méghozzá Zrínyi). Az ominózus vallomást 1643. június 28-án továbbította a futár a címzetthez. Később ezt lobogtatták fennen odaát a nacionalisták, akik csak magukénak akarták tudni Zrínyit, megfeledkezve a költő nyíltan vállalt kettős identitásáról. Rá is vonatkozik, amit öccséről, Péterről írt: „mind magyar, mind horvát” – amire az egész életműve szolgál bizonyságul, s amire egyaránt büszke volt. A költő, politikus és katona minden egyes papiruszra vetett sorát nagy becsben tarthatták a kortársai, megőrzésre méltónak ítélték a leveleit, amelyek az évszázadok során sem vesztek el. Bár velük kapcsolatban Zrínyi is megenged némi öniróniát magának, ugyanis ahogy a szintén Rucsics Jánosnak szánt, mélyenszántó politikai üzenetet tartalmazó közlendő végén, utóiratként tréfásan megjegyzi: „Talán úgy vélekedik Uraságod az én levelemről, miképpen az angolok a kanári-szigeti borról. Ez akkor lesz a legfinomabb, ha átviszik, meg visszahozzák az egyenlítő vonalán, egyébként csak közönséges. Ugyanígy van a dolog az én levelemmel…”

Hivatalos leveleit így írja alá: Comes Nicolaus a Zrin. Névjegye számos alkalommal szerepel a megyei közgyűlések jegyzőkönyveiben, merthogy a költői és hadvezéri teendői mellett Zala és Somogy örökös főispáni tisztét is betöltötte 1646-tól egészen haláláig, 1664-ig. Miért is jutott két vármegye neki? Azért, mert 1596 és 1715 között Somogyországot a török elfoglalta, s Zalával egyesítették; amiből adódóan a mindenkori főispán mellett az alispánok és más hivatalnokok is két körzetet láttak el.

Kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően ekkor lett hadi központ Egerszeg, amely a Csáktornyától Balatonfüredig terjedő vármegye középtájékán helyezkedett el. A városban egyébként már korábban, 1357-ben tartottak megyegyűlést, de Kapornakon, Szentgróton és Zalabéren is összegyűltek a megye nemesei, sőt az ismétlődő török veszélytől, valamint a középkor járványos betegségeitől tartva nem egy alkalommal a biztonságosabbnak ítélt Körmendre és Sümegre menekültek. Az egykori törökverő Thúry György Kanizsája ebben az időben a Dél-Dunántúl védelmének fontos vára lett.

Zrínyi igyekezett gondját viselni a két megyének, amikor csak tehette, részt vett a nemesekből álló grémium ülésein. Ha bokros teendői máshová szólították, mindig igazolta távolmaradásának okát. Ilyenkor is küldött valakit maga helyett. Hol Lippich Márton másodalispánt, hol a jegyzőjét. Comes-i (főispáni) hivatalát mindvégig Csáktornyáról látta el. Ez pedig – mai szóhasználattal élve – komoly logisztikai nehézségeket okozott. A megyeszékhely felé tartva át kellett kelnie a sebes folyású Murán, hogy aztán észak felé, valószínűleg Becsehely, Söjtör érintésével folytathassa útját. A folyó víz­állása a török elleni harci cselekmények szempontjából is meghatározó volt. Ahogy Zrínyi egyik levelében Batthyány Ádámnak írja: „…tudja pedig kegyelmed az ittvaló állapotunkat, hogy nem akkor mehetünk ki Muraközbül midőn magunk akarnánk…” Ismerni kellett a Mura veszélyeit, egy-egy átkelés alapos felkészülést igényelt. Egy másik, hadvezéri levelében áll: „…a törökök … háborgatnak bennünket, az mint tegnap is bőrhajókkal által akarván jünni Muraközben…”

A bőrhajó tehát fontos úszó alkalmatosság volt, amihez előbb megnyúzták a marhákat, bőrüket konzerválták és összevarrták. A továbbfejlesztett változat az volt, amikor négy ilyen tömlőt faszerkezettel összekötöttek, s ez kompként használva akár 20–25 ember átszállítására is alkalmas lehetett. A szabadon közlekedő kompokat vagy révhajókat emberi erővel, evezőkkel, tolórudakkal, esetleg állati erővel mozgatott lapátkerekekkel hajtották. Alacsonyabb víz­állásnál gázlót kerestek, ott próbáltak átjutni a túlparta. Télen, ha befagyott a Mura s kellően vastagra hízott a jege, ágyúkat is vontathattak rajta. Az sem véletlen, hogy a híres földvár helyét Újvár mellett nézték ki. Olyan pontra telepítették, a Kanizsa-patak (ma Principális csatorna) és a Mura találkozásánál, ahonnan a Muraközbe vezető vízi átjárót ellenőrizni tudták. A közelben gázló is volt, amely Kanizsa felé könnyítette meg az utat. Ott volt még közlekedési eszköznek a sajka vagy dereglye. Zrínyinek nyilván rendelkezésre állt a fürge paripája, amelyet gyakran nyergelt fel, mint ahogy manapság személyautóba ülünk. Ne feledkezzünk meg a középkor nagy találmányáról, a lovaskocsiról sem, amely Kocsról az egész világon elterjedt, s a 17. században már egészen kényelmes változatokban is készült.

