Közel száz 70 év feletti egerszegi veszi igénybe a speciális szolgáltatást

A megyeszékhelyen lakó 70 év feletti, támogatásra szoruló idősek a „Segít a város” elnevezéssel létrehozott hálózat szolgáltatásait élvezik a koronavírus-járvány miatt meghozott korlátozó intézkedések hatálya alatt.

Balaicz Zoltán polgármester jelezte, a 70 évnél fiatalabbak az „Összefog a város” civil kezdeményezés révén jutnak hozzá a számukra szükséges segítséghez. A városvezető ezúttal is hangsúlyozta, az egészségügyi szabályok betartása mellett fontos, hogy kövessük a szakember javaslatait. Ebbe az is beletartozik, hogy a kijárási szabályok limitált időkereteivel is csak akkor éljenek az idősek, ha nincs más megoldás. Márpedig van: a hivatal munkatársai által összegyűjtött igények kézhezvétele után a polgárőrök elmennek a támogatást kérőkhöz, azután az üzletekbe, postára, gyógyszertárba. Azt kérik, hogy a bevásárlás esetén egy heti készletet kérjenek, hiszen közel 100 idős, egyedülálló ember veszi igénybe a speciális – pontos adatrögzítés és meghatalmazások felmutatása mellett zajló – városi segítséget, amelyet mintegy 50 polgárőr teljesít. (Zalaegerszeg összes polgárőr szervezete részt vesz az áldozatos munkában.)

Őket segíti a bevásárlóközpont, amely a leadott listák alapján előre összekészíti a csomagokat. Az idős emberek ezzel együtt vállalják, hogy ők maguk otthon maradnak, a polgárőrök pedig védőfelszerelésben, maszk és gumikesztyű viselése mellett sem mennek be a házakba, lakásokba, szabad levegőn adják át a csomagokat, veszik át a papírokat. A város 60 ezer védőmaszkot rendelt, ezeket valamennyi zalaegerszegi számára eljuttatják.

A szállítmányt a VMK munkatársai a lakónyilvántartó adatai alapján borítékolják, majd áprilisban, két héten belül minden megyeszékhelyi lakos megkapja, a tájékoztató kísérőlevéllel együtt. Ez mától napi tízórás munkát jelent 46 asztalon a városi művelődési központban, ezért némi türelmet kérnek a város lakóitól a szervezők. A polgármester naponta jelentkezik aktuális információkkal saját közösségi oldalán, de kéri a lakókat, figyeljék a helyi sajtó, köztük a Zalai Hírlap híradásait, s az idősügyi tanács szervezeteinek közléseit, hiszen az idősebbek kevésbé tájékozódnak a digitális médiából.