Közel ötvenmillió forintot nyertek idén a pogányszentpéteriek

A pogányszentpéteriek több régi álma válhat valóra az elmúlt időszak nyertes pályázatainak köszönhetően.

Ezekről Flinger Tamás polgármester számolt be lapunknak. Mint elmondta: azt, hogy mire vagy mikre pályáznak, a képviselő-testület tagjai közösen döntötték el még az év elején. Talán ennek is köszönhető, hogy idén öt beadott pályázatukból három is nyert. A polgármester rámutatott, a sikerben azonban komoly szerepe volt Szászfalvi László országgyűlési képviselőnek is, akit ezért

köszönet illet.

– Településünk a Magyar Falu Programban sikeresen pályázott egy új falugondnoki kisbuszra, melyre 14,4 millió forintot nyertünk – mondta el a polgármester. – Egy vadonatúj Opel kisbuszt fogunk vásárolni, mely összehasonlíthatatlanul jobb felszereltségű, mint a 16 éves, közel 300 ezer kilométert futott Opel Astránk. Ezzel egyidejűleg a falugondoki szolgálat működéséhez is megkapjuk a normatívát, mely közel 4,5 millió forint.

Flinger Tamás arról is beszélt: a település a Belügyminisztérium által meghirdetett, önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési

pályázaton közel 30 millió forintot nyert az óvoda felújítására. A polgármester jelezte, az intézmény léte, fejlesztése kulcskérdés a tekintetben, hogy a gyönyörű természeti környezetben található községbe sikerül-e fiatal, letelepedni vágyó családokat vonzani. Ezért külön pozitívum, hogy szintén a Magyar Falu Program támogatásával 4,6 millió forintból új játékok is kerülhetnek az óvodai játszótér már régi, elavult eszközei helyére.

– Mindösszesen idén közel 50 millió forintnyi külső, pályázati forrást sikerül bevonni a település fejlesztésére, ami azt gondolom, szép siker – zárta mondandóját Flinger Tamás.