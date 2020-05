Közel már a határnyitás Szlovénia és Horvátország felé

Napirenden van a nyitás Magyarország horvát, illetve szlovén határszakaszán is. Könnyen lehet, hogy már júniustól (ismét) gond nélkül le lehet ruccanni például az Adriához.

Magyarország és Horvátország között hét ponton lehet átkelni (köztük a két letenyei állomáson), ezek közül négyet a nemzetközi teherforgalom is használhat. A két ország polgárai számára mind a hét rendelkezésre áll, ha a határ térségében, a másik oldalon van a munkahelyük, illetve a földbirtokuk. Egyiket is, másikat is igazolni kell, például munkaszerződéssel vagy a munkáltató által kiállított dokumentummal, illetve tulajdoni lappal. Mint megtudtuk, Letenyénél mindkét oldalról több tucatnyian élnek ezzel a lehetőséggel.

Horvátország egyébként folyamatosan enyhíti a koronavírus- járvány miatt bevezetett korlátozásokat, most már beengedik azokat a külföldieket is, akiknek gazdasági érdekeltségük van az országban. A szlovén polgárok előtt pedig fokozatosan megnyitották a határokat az elmúlt napokban, és helyi sajtójelentések szerint ugyanerre készülnek a horvátok a magyar, a cseh, a szlovák és az osztrák állampolgárok esetében is – méghozzá gyorsan, május végéig. Ez azt jelenti, hogy júniustól (újra) szabad lehet az út a magyarok előtt, egészen az Adriáig.

A szlovén-magyar határszakaszon jelenleg négy átkelő van nyitva, ezek közül a bajánsenyeit és a pinceit csak a két ország polgárai használhatják, a rédicsit és a tornyiszentmiklósit a teherforgalom is. Az áruszállítás mindenütt folyamatos és zavartalan, és sokan járnak át igazolással dolgozni, illetve földbirtokukat megművelni mindkét országba.

Csak úgy átruccanni viszont még a határtérségből sem lehet, Rédicsnél ottjártunkkor a magyar rendőrök épp egy muraszombati rendszámú autóval érkező, magyarul beszélő férfit fordítottak vissza, aki csak a község dohányboltjába igyekezett (volna), mert ezen az oldalon jóval olcsóbb a füstölnivaló. Neki (és még sokaknak, hiszen a „cigarettaturizmus” bevett szokás a szlovén oldalon) még egy darabig a drágábbat kell szívnia.

Ám talán már nem sokáig, mivel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a napokban bejelentette, megkezdődnek a tárgyalások a magyar-szlovén határ megnyitásáról, miután a szlovén egészségügyi hatóság sikeresnek értékelte a magyar védekezést, és azt az ajánlást adta, hogy lehetőség van a korlátozások feloldására a két ország között.