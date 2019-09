Közel kétszázmillió forintból újult meg a Napraforgó Bölcsőde Nagykanizsán

Rövid időn belül már a második bölcsőde felújítását ünnepelték a dél-zalai városban: múlt héten a Rózsa utcai intézményt, pénteken pedig a Csokonai utcában lévő, teljes rekonstrukción átesett Napraforgó Bölcsődét avatták.

A tegnapi ünnepségen Böröndi Ágnes, a Nagykanizsai Egyesített Bölcsőde vezetője elmondta: a Napraforgó Bölcsőde az 1960-as években épült, s bár azóta történtek kisebb állagmegóvások, a mostani volt az első átfogó rekonstrukció. A beruházás konkrétan a Rózsa Bölcsőde kivitelezésének befejezése után indult, amikor az épületet a fenntartó ki tudta üríteni.

Az avatóünnepségen elhangzott, hogy a beruházás során külsőleg felújításra került a teljes épület. Az intézmény homlokzata hőszigetelést kapott, a nyílászárókat az előírásoknak megfelelően cserélték. A tető szigetelése, vízszigetelése is megtörtént, valamint a lábazati szigetelést is elvégezték. Az épület belső részében a súlyosan amortizált helyiségeket felújították, a közös terek, közlekedők nagy része teljesen új burkolatot kapott, emellett gépészetileg is megújult az épület. A vizesblokkok egy része is rekonstrukción esett át. Az épületet napelemes rendszerrel látták el, valamint új energiatakarékos, LED-es világítótesteket szereltek fel, s ezzel párhuzamosan a fűtési rendszer is megújult. A felújított épület külső és belső festést is kapott, valamint a csapadékelvezető rendszere is megújul. Az intézmény akadálymentesítése sem maradt el, a projekt részeként valósult meg. A beruházás közel 200 millió forintba került.

A tegnapi avatóceremónián részt vett Dénes Sándor polgármester, aki bejelentette: a bölcsődei fejlesztések nem fejeződtek be, a közgyűlés éppen a minap döntött arról, hogy a 2014–2020-ig szóló Integrált Területi Program keretében rendelkezésre álló források egy részét – összesen közel 800 millió forint – egy új bölcsőde építésére különítik el. A gyermekintézményt várhatóan a Virág Benedek utcában lévő sporttelep helyén alakítják majd ki.

– A kormányzat politikájával összhangban a mai kor követelményeinek megfelelő feltételeket biztosítottunk a felnövekvő generáció számára – mondta ünnepi köszöntőjében Cseresnyés Péter, az ITM államtitkára, aki a továbbiakban emlékeztetett, hogy az elmúlt két ciklusban közel 30 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg városszerte, valamint további 30 milliárd forintnyi beruházás van folyamatban, melynek egyik eleme a városi rendezvény és sportcsarnok.