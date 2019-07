Közel hetvenötmillió forintból újulnak meg a keszthelyi játszóterek

A következő hónapokban összesen nyolc játszótér újul meg a Balaton-parti városban, s egy újat is építenek a Schwarz Dávid utcában. A pályázati forrásból megvalósuló beruházás összértéke közel 75 millió forint.

Minderről tegnap a fejlesztések egyik helyszínén, a Semmelweis utcai közösségi térnél sajtótájékoztatón számolt be Nagy Bálint alpolgármester. Elöljáróban leszögezte: az elmúlt években nagy súlyt fektettek a város közösségi és játszótereinek fejlesztésére, s ebbe a sorba illeszkedik a most bejelentett nyertes TOP-pályázat segítségével megvalósuló beruházás. A támogatás intenzitása százszázalékos, azaz a városnak nem kell önerőt biztosítania, tette hozzá Nagy Bálint. A kivitelezés ősszel indul, s a tervek szerint a jövő évi előszezonra le is zárul valamennyi helyszínen a munka.

– A fejlesztés során nem csak a gyerekekre, minden korosztályra gondolunk, így a játszóterek felújítása és új elemek, például játszóvárak, mérleghinták, babaházak telepítése mellett a felnőtteknek több helyütt fitneszparkot is kialakítunk, egyebek mellett a Semmelweis utcában, ahol gyerekfocipálya is létesül. A projekt keretében ezen túl a jobb kihasználtság érdekében árnyékot biztosító fákat ültetünk, homokozót újítunk fel, ütéscsillapító gumiburkolatot rakunk le, továbbá padokat helyezünk ki.

Megújul a kertvárosi, a Vásár téri, a Vaszary, a Semmelweis, a Rózsa, a Damjanich és a Kossuth utcai, továbbá a IV. Béla parkban lévő játszótér, s egy új épül a Schwarz Dávid utcában.