Közel hetvennyolcmillió forintból készült el a tótszentmártoni tározó

Ünnepélyes keretek között avatták fel szombaton a Borsfai-patak mentén létesített árvízcsúcscsökkentő tározót, amely a Terület- és településfejlesztési operatív program közel 78 millió forintos támogatásából valósult meg.

Az ünnepségen elsőként Cza­pári Márton, Tótszentmárton polgármestere mondott köszöntőt, amelyben jelezte, hogy a pályázati támogatás teljes mértékben fedezte a beruhá­zást, melyre régóta nagy szük­ség volt.

– Nagyon jelentős fejlesztésről van szó a településünk életében. Az utóbbi évtizedek során ugyanis többször kiöntött a víz a patak mentén, és komoly károkat okozott – közölte a faluvezető.

A munka során megterveztek egy 6349 négyzetméter alapterületű, vízfelületű tározót. A kialakításhoz viszont több mint 7700 négyzetméter földterület megbontására volt szükség.

– Zala megyében a 2014–2020-as uniós fejlesztési ciklusban hasonló beruházásokra 600-650 millió forint állt rendelkezésre – említette Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnöke. Kiemelte, a már kész beruházás okot ad a „továbbgondolásra” is. Ugyanis olyan területen fekszik, amely lehetőséget ad arra, hogy a helyiek és a vendégek, a turisták vízpart mellett pihenjenek. Abban is van ráció a megyei közgyűlés alelnöke szerint, hogy a felgyülemlett vizet mezőgazdasági célokra használják.

Az eseményen ünnepi beszédet mondott Cseresnyés Péter államtitkár, miniszterhelyettes, aki jelezte, a kormányzat újfajta elosztási rendszert talált ki akkor, amikor a megyei önkormányzatokon keresztül a helyi települések önkormányzataira bízta azt, hogy bizonyos beruházásokat ők határozzanak meg, az oda­ítélendő keretösszegek esetén. Mivel az adott helyen élő emberek tudják legjobban azt, mire van szükség.

– Egy szabadidőközpont létrehozását is érdemes megfontolniuk a tótszentmártoniaknak a tározó környékén – mondta az államtitkár, aki hozzátette, idővel halban is bővelkedhet a tározó, így akár a horgászoknak is remek lehetőséget nyújthat.