Közel 22 millió forint értékben újították fel a kávási tájházakat

Kora délutántól szólt a zene a kávási hegyen levő két régi, szép épület mellett felállított rendezvénysátorban. A Csatári Pávakör és az Andráshidai Igazgyöngy Hagyományőrző Dalkör műsora után interaktív mesejátékot hallgathattak gyerekek és felnőttek, kint a házak között kirakodó vásár nyílt, továbbá kiállítást is nyitottak a helyi hímző, kosárfonó és mandala szakkör munkáiból.

– A Göcseji Dombérozó a harmadik, mi most veszünk részt először a programjában. Erre alkalmat adott a tavasszal megkezdett és nemrég befejeződött tájházfelújítás, ami köré egy műsoros délutánt szerveztünk, ezzel szeretnénk megmutatni magunkat, és ezt a programot, ha jól sikerül, most már szeretnénk folytatni a következő években is – mondta érdeklődésünkre Eke László polgármester.

A két épület állami tulajdonban van, és a vagyonkezelő beruházásában valósult meg a felújításuk. Zsúpot cseréltek a házak tetején, és az egyiknek körbemeszelték a falait, valamint megoldották a házfalak körül az esővíz elvezetését. A másik épület rosszabb állapotban volt, abban cserélni kellett oldalfal- és talpgerendákat is, valamint a teljes tetőszerkezetét kicserélték és újratapasztották, festették a falakat. Az egyik épület bebútorozva fogadja a látogatókat, a másiknak még száradni kell a munkák után, aztán korhű bútorokkal rendezik be. A házak mellett vezet el a Borona út, ami a környező hét hegyháton vezet végig, és 32 boronapincét láthat, aki végigmegy rajta. A tájházakat Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos avatta fel, és a régi falusi emberek tehetségéről beszélt, majd a jövővel kapcsolatban a kormány terveiről.

– A kormány felismerte, hogy fontos a falvak fejlesztése, és meghirdette a Modern Falvak Programot. Ehhez várjuk mindenki javaslatát, észrevételét. Szeretnénk megvalósítani, hogy aki faluhelyen él, az ne költözzön el, és mindenki megtalálja falun is a számítását – mondta többek között a képviselő.