Közel 200 milliót nyertek megelőzésre megyeszékhelyi praxisközösségek

Összesen 198 millió forint támogatást nyert az Emmi „Három generációval az egészségért” című programján a pályázaton induló három zalaegerszegi háziorvosi konzorcium.

A hírt tegnap sajtótájékoztatón jelentették be a városházán. Balaicz Zoltán polgármester felvezetésként visszapillantott az elmúlt 15 évre, amikor a megyeszékhelyen összesen mintegy 1 milliárd forintot sikerült az alapellátás korszerűsítésére fordítani. Része volt ennek az „egy orvos – egy rendelő” fejlesztéssorozat, majd az elmúlt két évben 353 milliós TOP-forrás felhasználása nyitott újabb fejezetet.

Zimborás Béla projektmenedzser hozzáfűzte, e fejlesztések nélkül a most támogatást nyert szakmai program sem lehetne életképes. A pályázaton nyertes három háziorvosi konzorcium egyenként 5-6 praxis együttműködésén alapszik, összesen 13 zalaegerszegi és három városkörnyéki (Becsvölgye, Gutorfölde, Teskánd) körzetet érintve. Az egyéves futamidejű projekt összesen 23 500 lakos számára kínál lehetőséget szűréseken való részvételre, jobb életminőség, egészségtudatosabb életvitel kialakítására.

Dr. Varga Bernadett háziorvos, konzorciumvezető a részletekre térve elmondta, köztudott, hogy a krónikus szív- és érrendszeri, valamint daganatos betegségek tekintetében hazánk lehangoló statisztikákkal bír. Nemcsak sokan és korán halnak meg, hanem a betegségben eltöltött életévek száma is magas, ami azt jelzi, hogy már fiatalon kialakul a kór. A változáshoz elengedhetetlen, hogy az egészségügyi ellátórendszer mindenki számára elérhető szűrésekkel erősítse a megelőzést, a lakosság pedig részt vegyen ezeken. A július elsején elindult program most lehetőséget teremt, hogy az elnyert összegből vásárolt korszerű eszközökkel felmérjék a lakosság egészségi állapotát, majd a kezeléshez is biztosítsák a feltételeket.

A szűrések különböző korcsoportokat céloznak majd, s kiterjednek a demenciára, a szívritmuszavarra, az érszűkületre, dohányosoknál pedig a légzésfunkcióra. Az otthon is végezhető mérésekhez digitális vércukor- és vérnyomásmérőket tudnak beszerezni, illetve olyan eszközt, ami 24 órán át regisztrálja a szívműködést. Közösen alkalmaznak dietetikust, gyógytornászt és egészségfejlesztőt, továbbá egy kardiológus szakorvost is sikerült bevonni a programba. A Mindszenty-iskolában ugyancsak indítanak egészségügyi felmérést, továbbá havonta ismeretterjesztő előadások zajlanak.

Dr. Hóbor Miklós házi gyermekorvos az 5 gyermek és 1 felnőtt körzetet összefogó „Gyermekesély” konzorcium képviseletében hozzátette, iskolavédőnő segítségével speciális, dohányzásról leszoktató programot terveznek megvalósítani középiskolában, továbbá kiemelten szeretnék ráirányítani a figyelmet az elhízásra, mert a mai napig nem tudatosult a lakosságban és a gyerekekben, hogy a kövérség egyet jelent a betegséggel. A kiszűrt, veszélyeztetett gyerekeknek dietetikus és gyógytornász nyújt majd segítséget.