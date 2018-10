Köszöntötték a nyugdíjasokat Zalaegerszegen

A megyeszékhely két városrészében is műsorral, vendéglátással köszöntötték a szépkorúakat péntek délután.

Az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület a településrészi önkormányzattal karöltve negyedik alkalommal rendezte meg az idősek napját.

– Elhúzzuk a nótáját, ez volt tavaly is a rendezvényünk címe, ugyanis a program során Mrakovics Emil magyarnóta-­énekes lépett fel – mondta a programot megelőzően Galbavy Zoltán, a településrész önkormányzati képviselője. – Idén is ő az egyik fellépő a programon, egy népi együttessel együtt érkezik, Debrei Zsuzsanna és Bot Gábor színművészek pedig operettdalokat adnak elő. Közel kétszáz meghívót vittünk ki a környéken lakó nyugdíjasoknak. Az alsójánkahegyi környék idősödő településrész, ezért is fontos, hogy októberben, az idősek hónapján köszöntsük a szépkorúakat.

A csácsi városrészben ugyancsak pénteken este hívták meg a helyi nyugdíjasokat egy kellemes estére. Mint Herkliné Ebedli Gyöngyi önkormányzati képviselő elmondta, mindig nagyon sokan fogadják el a meghívásukat, mint idén is. Az Izsák-iskola helyszínül szolgáló tornatermében több mint száz vendég gyűlt össze, akiket Balaicz Zoltán polgármester köszöntött, majd műsoros est következett, s vacsorán látták vendégül a nyugdíjasokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS