Kóstoló is várta a zalaszántói almanap résztvevőit

Ötödik alkalommal rendezték meg a Szántói Almanapot.

A vásárlók válogathattak a helyben és környéken termő almafajták közül, a kínálatot körte és szelídgesztenye is színesítette, s kézművesek is kínálták portékáikat. Két oka is van, miért erre az egészséges gyümölcsre alapozva honosodott meg a rendezvény a faluban: az egyik, hogy vannak olyan ősi almafajták, melyek Zalaszántón honosak, a másik, hogy egy almatermelő vállalkozás is működik a településen. Ezek révén a településhez jelentősen kötődik az alma.

– Mivel legegészségesebb gyümölcseink egyike az alma, így pozitív visszajelzések vannak. Sokan jelentkeznek előre, hogy szeretnének almát vásárolni. Az iskolában a gyerekek mindennapjaihoz ez is hozzátartozik – szólt a nap főszereplőjéről Szeitl Krisztina művelődésszervező.

Az almanapon volt almás sütemények versenye, kínáltak almás palacsintát, bundás almát, frissen préselt levet, iskolásoknak rajzversenyt hirdettek, a gyerekeket játszóház is várta, s a résztvevőket műsorok szórakoztatták. Ambrus Lajos író, pomológus – a gyümölcsismeret tudománya – előadásából kiderült, hogy hajdan közel ezerféle alma volt, s majdnem minden falunak volt 8-10 saját fajtája. E vidéken pogácsaalma és a kálvil több fajtája, illetve sóvári és rétesalma termett hajdan. A közönség emellett azt is megtudhatta, hogy melyik alma milyen felhasználásra a legjobb.