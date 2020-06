Korszerűsítik az iskolát, és új épületszárny létesül Egerváron

A lebontott régi épületszárny helyébe újat építenek, az épület többi részét pedig a nyár folyamán felújítják az Egervári László Általános Iskolában. A 623 millió forint értékű pályázati támogatásból megvalósuló építkezést tegnap megyei és helyi vezetők járták be.

Manninger Jenő, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a megye keleti részének legnagyobb volumenű iskolai beruházásáról van szó, amelynek során a régi helyébe új szárny épül, a meglevő épületrészekben pedig átfogó hőtechnikai és villamossági fejlesztés, valamint fűtési rekonstrukció valósul meg. Kitért választókerülete más hasonló fejlesztéseire is, felidézte, hogy Zalabérben és Sümegcsehin elkészültek már az iskolaépületek felújításával. Döntés született arról, hogy Sümegcsehin és Zalaszentivánon tornaterem, tornaszoba fog épülni, továbbá előkészítették a türjei iskola tornatermének a felújítását is.

Kajári Attila tankerületi igazgató elmondta, hogy az egervári iskola új épületszárnyában kap majd helyet a könyvtár, az informatikaterem, és még két szaktanterem. Megújítják az ebédlőt, a hozzá tartozó konyhát is, továbbá a régi szárnyban kicserélik az összes tanterem padlózatát, festenek, belső nyílászárókat cserélnek, és a villamos hálózatot is korszerűsítik.

Az igazgató közölte, bízik abban, hogy a gyerekek szeptemberben, ha nem is a folyamatban levő beruházás egészét, de azt a részét már birtokba tudják venni, ami az oktatás megkezdéséhez szükséges.

Ehhez a nagy felújításhoz szakmai korszerűsítés is tartozott. Kenesey Tibor intézményvezető arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy jelenleg a legkorszerűbb tanítási módszereket alkalmazzák, tavaly szeptemberben bevezették az úgynevezett komplex alapprogramot, amihez valamennyi pedagógus elvégezte a szükséges tanfolyamokat. Gyerkó Gábor polgármester többek között elmondta, hogy hat település tartozik az egervári iskolakörzetbe, így több mint 140 tanuló használja majd a megújuló iskolát.