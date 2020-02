Korszerűsítik a zalalövői szennyvíztisztítót

Befejezéséhez közeledik az északnyugat-zalai kisváros szennyvíztisztító telepének jórészt európai uniós támogatással történő modernizálása, amelyre elsősorban környezetvédelmi okok miatt volt szükség.

A nettó 715 millió forintos beruházásnak köszönhetően ugyanakkor a rákötések száma is növekszik a város területén.

Többek között erről is szó esett azon a lakossági fórumon, amelyet a fejlesztés kapcsán tartottak a minap a térség országgyűlési képviselője, Vigh László miniszteri biztos, továbbá a beruházó Zalavíz Zrt. és a kivitelező Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. munkatársainak, illetve az önkormányzati képviselő-testület tagjainak részvételével.

A fórumon elhangzott: a Zalalövőt érintő beruházás egy közel nyolcmilliárd forint értékű térségi projekt része, amely során modernizálják a jelenleg üzemelő, ám technológiáját tekintve elavult, s ezért a vonatkozó jogszabályok által előírt kibocsátási határértéket biztosítani nem képes szenny­víztisztító telepet.

A munkálatok során új tisztítórács, új biológiai tisztítóegység, illetve új iszapvonal és iszapvíztelenítő kerül kialakításra és üzembe helyezésre. Miután úgynevezett egyenes átfolyású, eleven­iszapos szennyvíztisztítási technológia valósul meg, s a telep befogadója továbbra is a Zala folyó, a Balaton vízgyűjtője marad, ezért egy utószűrési lépcsőt is kialakítanak. Korszerűsítik továbbá a telep kezelőépületét, belső útjait és világítását is. Emellett két új átemelő és 300 méter új csatornavezeték épül még a településen. Ez utóbbi annak a lehetőségét teremti meg, hogy 18, szennyvízbekötéssel eddig nem rendelkező ingatlan is csatlakozhasson a rendszerhez.

A beruházás Zalalövőt érintő fejlesztési kerete nettó 715 millió forint, ennek – a teljes projekthez hasonlóan – kilencven százalékát európai uniós támogatásból finanszírozzák, a fennmaradó tíz százalékot pedig az állam biztosítja a munkálatokhoz. Ezen összeg a telep modernizálása és az említett hálózatbővítés mellett a munkálatokban és a szállításokban leginkább érintett Jókai utca aszfaltburkolatának javítására is biztosít fedezetet, ám – mint azt kérdésünkre Gyarmati Antal polgármester elmondta – csak az eredeti állapotok visszaállítására, azaz leginkább kátyúzásra van lehetőség.

Erre szükség is lesz, hiszen helyenként igencsak sérült a burkolat, amit a helyben lakók jeleztek is az önkormányzatnak. Gyarmati Antal azt is hozzátette: a telep modernizálást követően akár arra is sor kerülhet, hogy újabb településeket vonjanak be a zalalövői víziközmű-rendszerbe, hiszen a szomszédos Zalaháshágy már évek óta forszírozza azt, de újabban két Vas megyei község, Őrimagyarósd és Hegyhátszentjakab önkormányzata is jelezte, hogy szintén csatlakozna. A zalalövői telep kapacitása ezt lehetővé is tenné.