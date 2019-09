Korszerű faluközpont alakult ki a legújabb fejlesztéssel Újudvaron

Szombaton avatták fel a Dél-Zala Kincsei termelői piacot, mely révén építtetője, a dél-zalai település önkormányzata a térség kézműves termelőit kívánja segíteni megjelenési, illetve értékesítési lehetőséggel.

A piacon már 9 órára kipakolták portékáikat az árusok. Az ünnepélyes piacnyitó 10-kor vette kezdetét a Móra Ferenc Óvoda ovisainak kedves vásári műsorával. Majd Jakab Sándor polgármester ismertette a beruházás részleteit.

– A beruházás összesen 93 millió forintból valósult meg a területfejlesztési operatív program, illetve az Európai Unió és a magyar állam 100 százalékos támogatásával – bocsátotta előre Jakab Sándor. – Az eltelt 3 évben az építőanyagárak és a munkabérek jelentősen emelkedtek, ezért, hogy a tervezett műszaki tartalom jelentősen ne csorbuljon, az önkormányzat a saját költségén megvásárolta az érintett területen álló ingatlanokat, elvégezte a szükséges bontási munkálatokat, a terepet alkalmassá tette az építkezésre, felújításra. Így a kivitelező feladata „csak” a fedett piactér és a kiszolgáló épületek kialakítása volt. A környezetet is mi tettük olyanná, amilyen most. Az építkezéssel egy időben újult meg a főutca községházához vezető szakasza és a közvilágítás korszerűsítése is megtörtént. Mára a felújított faluházzal, templommal, községházával és a termelői piaccal korszerű faluközpont jött létre, melyre az itt élők méltán lehetnek büszkék.

A polgármester után Cseresnyés Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kapott szót, aki a megjelenteket arra biztatta: ha tehetik, vásároljanak helyi terméket kistermelőktől, segítsék ezzel is a magyar gazdaságot. Bene Csaba, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke pedig arról beszélt: Zalában ebben az uniós ciklusban 25 milliárd forint állt rendelkezésre vidékfejlesztési feladatokra, amit a polgármesterek kéréseit figyelembe véve oszthattak ki.

Ezt követően került sor a szalagátvágásra, majd Arányi Zoltán plébános megáldotta Újudvar legújabb fejlesztését.

Az avatáson a nagykanizsai kistérség polgármesterei köszönetet mondtak a Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás most távozó elnökének, Dénes Sándor nagykanizsai polgármesternek az elmúlt öt évben végzett munkájáért.