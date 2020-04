Huszonhárom fertőzött van Zala megyében – Mutatjuk mi történt pénteken

Az elmúlt heteket a koronavírus, és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. A pénteki nap ehhez kapcsolódó zalai híreit mutatjuk egyben.

Fertőzöttek Zalában

A koronavírus.gov pénteken 23 regisztrált fertőzöttről számolt be. Magyarországon jelenleg 1190 koronavírusos betegről van tudomásunk.

Zalaegerszegi korlátozások és ellenőrzések húsvétkor – Balaicz Zoltán közleménye

A polgármester kér a húsvéti hétvégén minden városlakót: fokozottan tartsák be a kijárási korlátozásokat, az idősek mindenképpen maradjanak otthon, a fiatalabbak pedig csakis a szabályoknak megfelelően egyéni, vagy szűk családi szabadidős programokra menjenek ki.

Szalaggal, kordonnal és figyelmeztető táblával lezárásra kerülő kirdándulóhelyek

– TV torony parkolója

– Azáleás-völgy parkolója és bejárata

– Alsóerdő, Panoráma út alsó és felső része

– Alsóerdő, volt napközis tábor területe

– Aranyoslapi forrás parkolója, hídja, szalonnasütő környéke

– Vizslapark közösségi gyülekezési terei

– Parkerő parkolója, bejárata, közösségi gyülekezési terei

– Gébárti-tó parkolója, hídjai, közösségi gyülekezési terei

– Valamint továbbra is érvényben marad valamennyi játszótér és sportpark lezárása.

Bővebben ITT olvasható a polgármester tájékoztatása.

Elmarad Hévízen a húsvéti ételszentelés

Papp Gábor, Hévíz polgármestere pénteken reggel közzétett közelményében adta hírül, hogy elmarad az ilyenkor szokásos húsvéti ételszentelés. Kattintson IDE cikkünkért!

Ezt üzeni Sasvári Sándor színművész, énekes (videó)

Ezúttal Sasvári Sándor Jászai Mari-díjas és EMeRTon-díjas színművész, énekes üzent az embereknek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. A videót megnézheti ezen a linken.

Keszthelyen ma is vannak kivételek, „akiket nem érint” a Balaton-part lezárása

Ahogy sok más Balaton-parti településen, úgy Keszthelyen is csütörtökön lezárták a mólót és a partot. Ám a tiltások ellenére is sokan kilátogattak a partra, ahogy azt olvasónk fotója is mutatja. Pénteki cikkünkben megnézheti az erről készült fotókat.

A ZTE FC lehetetlen helyzetbe kerülhet – Sallói István

A koronavírus-járvány miatt egyelőre teljes a bizonytalanság, hogy mikor is érhetnek véget a labdarúgó-bajnokságok, ha egyáltalán folytatni tudják őket. Épp ezért a FIFA döntése értelmében a klubok szerződést hosszabbíthatnak a játékosaikkal, és az átigazolási időszakot is eltolják, egyelőre határozatlan időpontra. Sallói István, a Zalaegerszeg sportigazgatója amondó, emiatt mindenki veszít -írja a Nemzeti Sport. A teljes cikkért kattintson IDE!