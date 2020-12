Koronavírus – „Vakcina nélkül a Covidot félévente el lehet kapni” – Tartanak a vakcinától: olvasóink negyede kérné csak a védőoltást

Hétfőn tettük fel a kérdést olvasóinknak a zaol.hu Facebook-oldalán: „Ön beadatná-e bármelyik védőoltást?”

Tavasszal még az egész világ a tudósoknak szurkolt, hogy minél hamarabb megtalálják a megoldást a Covid–19 okozta világjárvány visszaszorítására. Most, hogy egyszerre több ígéretes vakcina is rendelkezésre állna, az emberek egyre elutasítóbbak a védőoltással szemben. Ugyanakkor nagyon sok érv szól az oltás mellett cikkünkben ezekről is olvashatnak.

Hétfőtől érhető el a vakcinainfo.gov.hu regisztrációs oldal, ahol bárki előjegyezhet majd a védőoltásra – erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt online sajtótájékoztatóján, ahol azt is elmondta, hogy Müller Cecília országos tiszti főorvos a nyugdíjasokat postai levél útján fogja megkeresni egy regisztrációs lappal, ezt minden nyugdíjas térítésmentesen visszaküldheti.

Az online felület mellett szóban is megkérdeztük az utca emberét, ismerősöket, kollégákat, így alakult ki a közel négyszáz válaszból álló felmérésünk, mely szerint az emberek közel negyede mondana igent a védőoltásra.

Olvasóink többsége nemcsak igennel és nemmel válaszolt kérdésünkre, hanem azt is kifejtették, miért nem (vagy miért igen) kérnek a vakcinából. Vannak, akik az oltóanyag származási országát utasítják el határozottan: „Ha az EU-ból származna akkor igen, mivel az orosz vakcinát csak 2 -k fázisig tesztelik. Az EU törvények megkövetelik a 3-k fázist.” – így az egyik vélemény, míg a másik: „Én most kezdek kilábadozni belőle. Nem szeretném újra ezt az élményt. Tehát az amcsi-Német verzióval simán. Az jó cucc. Olvassatok utána. Amúgy azt látom, hogy sokan nem látnak túl a határon. Ez nem csak nálunk probléma. Bár az orosz vagy kínai cuccot én sem vállalnám be.”, vagy „Én várnék vele csak kiderűlne hamarosan a hatásfoka és az, hogy mennyire ártalmas az egészségre és meddig tart a hatása!!!” és volt olyan is aki határozottan mellette van „ Mi is betegek voltunk. Lányom, férjem és én. Még egyszer nem fogom végig csinálni. Kérem az oltást. Azt hittem kicsit könnyebb lesz, ha átmegy rajtam, de nem.”

Miért jó az oltás?

Ahogy arról írtunk, hétfőn elindult az internetes regisztráció a koronavírus elleni védőoltásra. A vakcinainfo.gov.hu oldalon összefoglalták a legfontosabb információt arról, miért érdemes magunkat beoltatni: