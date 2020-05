Koronavírus: új információk a járvány zalai vonatkozásaival kapcsolatban

Változtatás nélkül közöljük Balaicz Zoltán polgármester hétfői közleményét.

„A mai napon zökkenőmentesen újra elindult a bölcsődei és óvodai nevelés az intézményeinkben. Köszönet minden bölcsődei és óvodai vezetőnek, nevelőnek, dolgozónak! Büszkék vagyunk rájuk, hiszen az elmúlt két hónapban is tették a dolgukat és most is azon dolgoznak, hogy a gyermekeink a legjobb kezekben legyenek!

– Az első napon 155 gyermeket vittek a szülők a bölcsődékbe (a teljes beiratkozott bölcsődei létszámunk 342 fő).

– Az első napon 474 gyermeket vittek a szülők az óvodákba (a teljes beiratkozott óvodai létszámunk 1730 fő).

– A Tipegő Bölcsőde főzőkonyhája jelenleg felújítás alatt van, így onnan még nem tudjuk ellátni az intézményeket, ezért a felújítás időtartamára, azaz június 30-ig a Hungast főz az óvodákra, az Űrhajós Bölcsőde konyhája pedig a bölcsődékre.

– Az Űrhajós utcai Óvoda udvarán felújítás zajlik, egy kresz park is épül a gyermekeknek, így a munkálatok ideje alatt a Landorhegyi úti Óvoda és a Kodály utcai Óvodai üres termeiben vannak elhelyezve a gyermekek.

– Az intézményvezetőkkel közösen úgy döntöttünk, hogy a szülők/családok nehéz helyzetére való tekintettel az engedélyezett 2 hétre sem fognak leállni a nyár folyamán a bölcsődék és az óvodák, tehát egész nyáron nyitva lesznek az intézmények.

– A közétkeztetés a bölcsődékben és az óvodákban visszaállt az eredeti rendre.

Pénteken, szombaton és vasárnap nagy siker volt a #visszavárunk kezdeményezés keretében Tóth László zongoraművész, a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem vezetőjének, a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar elnökének a 12 helyszínt érintő minikoncertje. Köszönet az ötletért és a megvalósításért minden érintettnek és a VMK dolgozóinak!

Szombaton újra megnyitja kapuit a látogatók előtt a Göcseji Falumúzeum, jövő kedden pedig a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum, a Városi Ügyfélszolgálati Iroda, és részlegesen a könyvtárak is. Zajlanak az egyeztetések az ideiglenes fedéssel kialakított uszoda használatáról is, előzetesen úgy tűnik, hogy július 6-án nyithat meg.

A volt József Attila iskola épületében működő idősotthonban a korábbi negatív eredményű tesztelés után április 24-én egy koronavírusos időset találtak, majd az újbóli, többszöri teszteléssel összesen 38 ellátott és 16 dolgozó lett pozitív eredményű. A 38 idősből azóta 5 fő meggyógyult, már negatív eredményeik vannak. Holnaptól újra tesztelik valamennyi gondozottat, majd 48 óra múlva ismét. Reméljük, hogy negatív teszteredményeik után nagy részüket szintén gyógyultnak lehet a hét folyamán nyilvánítani. A dolgozókat is tesztelték, szerencsére minden új eredmény negatív, így lassan túl leszünk a fertőzésen, és szerencsére más önkormányzati intézményben sem jelent meg a vírus! Köszönet az érintett vezetőknek, dolgozóknak, orvosoknak és ápolóknak!

Továbbra is él az az országos rendelkezés, hogy kötelező a maszk viselése boltokban, üzletekben mind a vásárlóknak, mind pedig az eladóknak, kötelező továbbá a maszkok hordása tömegközlekedési eszközökön, valamint az újra nyitó vendéglátó egységek esetében a vendégeket kiszolgálóknak!

Továbbra is az idősek a legveszélyeztetettebbek, így rájuk ezután is különös gondoskodással kell vigyáznunk. Ehhez az ő együttműködésük is kell, kérem, hogy lehetőleg maradjanak otthon, csak a legszükségesebb esetben mozduljanak ki, piacra, üzletekbe és boltokba pedig a nekik fenntartott idősávban (9-12 óra között) menjenek.

Sokszor merül fel kérdésként, hogy miért magas a fertőzöttek száma Zalában (a szám relatív, hiszen a megye lakosságának 0,09 %-át jelenti). Egyrészt Zalaegerszegen önkormányzati finanszírozás keretében jelentős tesztelési tevékenységet folytatunk, másrészt a fertőzöttek döntő többsége zárt közösségekben, idősotthonokban, illetve fogyatékkal élők otthonában lett regisztrálva.

Az első koronavírusos beteget március 16-án regisztrálták Zala megyében (egy türjei hölgyet), azóta összesen 245 főnél mutatták ki a fertőzést (ez a 268 ezer lakosú megye 0,09 %-a).

A 245 betegből mostanra 122-en meggyógyultak, a jelenleg aktív betegek száma 116 fő (aktuálisan a megye lakosságának 0,04 %-a).

Összesen 156 fő zárt közösséghez, bentlakásos otthonhoz tartozott, illetve tartozik (ellátott, vagy dolgozó).

A 245 betegből az elmúlt 2,5 hónapban összesen 84-en kerültek kórházba, 161-en pedig enyhe tünetekkel, vagy tünetmentesen voltak/vannak otthon.

A 84 kórházba került betegből összesen 6 fő volt lélegeztetőgépen.

A 245 betegből az elmúlt két hónapban összesen 7 személy halt meg (nem egyeznek a lélegeztetőgépre kerültekkel – a 7 fő a 491 magyarországi halott 1,4 %-a – valamennyien idősek voltak és súlyos egyéb betegségben szenvedtek).

Szerencsére az elhalálozás száma rendkívül alacsony. Míg 2020 első felében koronavírusban Zala megyében 7 személyt halt meg, addig minden egyéb más betegségben (szív- és érrendszeri, daganatos, stb.) sajnos ez a szám jóval nagyobb. Természetesen egy ember halála is óriási veszteség, ezért ismét felhívom a figyelmet a fokozott védekezésre!

A hatóságilag házi karanténra kötelezettek száma jelenleg a városban 110 fő. (Az összes eddigi 356 határozatból 246 már lejárt.)

Az önkormányzat által biztosított közétkeztetési lehetőséget (ebéd elvitelének formájában) az iskolák esetében 96 fő vette igénybe.

Szociális alapon 307 főnek szállítottunk ki ma ebédet.

Az önkormányzat által az időseket segítő támogatói programba április 24-e óta új személy nem kapcsolódott be, sőt egyre többen jelzik, hogy köszönik az eddigi támogatást, de most már újra el tudják látni magukat és kilépnek a programból.

Aki szeretné támogatni az önkormányzat védelmi programját, a maszkok és egyéb védőfelszerelések beszerzését, az itt tud adományt felajánlani: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata letéti számla: 11749008-15432704-06530000 (eddig 15.602.565 Ft gyűlt össze). Aki a Zala Megyei Szent Rafael Kórházat szeretné támogatni, itt teheti meg: Ispita Alapítvány, Budapest Bank 10104961-07114362-00000000, vagy OTP 11749008-20137247.

Vigyázzunk egymásra!

Köszönettel:

Balaicz Zoltán

polgármester”