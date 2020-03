Koronavírus tájékoztatót tartottak Lentiben

Lentiben Horváth László polgármester tartott tájékoztatást a koronavírus miatti országos veszélyhelyzethez kapcsolódó helyi döntésekről.

A városban egyelőre nem tudnak koronavírussal fertőzöttről, illetve hatósági karanténba sem került senki. A külföldről hazaérkezőket kérik, hogy a szabályoknak megfelelően maradjanak az előírt ideig otthonukban.

A város gyermekgondozási intézményeinek működéséről úgy tájékoztatott Horváth László, hogy a felmért igénynek megfelelően a bölcsődében március 17-től ügyeleti nyitva tartás lesz, 7 és 15 óra között csak az indokolt esetben fogadják a gyerekeket. Az indokoltságról az intézmény vezetője dönt. Ugyanebben az időtartamban tart nyitva a Mesevár Óvoda is. A Vörösmarty utcai székhelyintézményben van lehetőség a gyermekek elhelyezésére, a Petőfi utcai telephely zárva marad. Azt is hozzátette, hogy tegnap az óvodában 12, a bölcsődében 5 gyermeket láttak el, vagyis az igény sem nagy mértékű, a szülőknek sikerül megoldani a felügyeletet otthon. Az étkezési igények felmérése még folyamatban van, amennyiben igény van rá, az önkormányzat ezt biztosítja.

-Az intézmények vezetőin keresztül tudják a szülők az étkeztetést igényelni a gyermekek számára, illetve a Polgármesteri Hivatalban – magyarázta Horváth László. – A helyben étkezésre nincs lehetőség, az intézmények nem látogathatók az étkező gyermekek számára, éthordóban vihető el az étel. A Polgármesteri Hivatal szolgáltatásinak igénybe vételére is szabályokat dolgoztunk ki a veszélyhelyzet miatt – folytatta. – Arra kérjük a lakosságot, hogy elsősorban elektronikusan a [email protected], vagy telefonon a 92/553-900 telefonszám hívásával intézzék el dolgaikat. Személyes ügyintézési lehetőséget kizárólag indokolt esetben telefonszámon kért előzetes időpont egyeztetést követően áll módunkban biztosítani. A polgármester és az önkormányzati képviselők személyes fogadóórája jelen intézkedésem visszavonásáig szünetel. A kapcsolattartásra ez esetben is telefonon, vagy elektronikus úton lesz mód.

Arról is tájékoztatott a polgármester, hogy az egészségügyi szolgáltatások továbbra is biztosítottak a városban, a házi- és gyermekorvosi, illetve a Dr. Hetés Ferenc Rendelőintézet rendelései működnek, de arra kérik a pácienseket, hogy csak sürgős esetben vegyék ezeket igénybe, illetve ha fertőzésről információik vannak, azt haladéktalanul jelezzék a háziorvosnak, hatóságnak. Működik a hétvégi és hétközi orvosi ügyelet, de csak indokolt esetben keressék fel. Nyitva tartanak a gyógyszertárak is korlátozásokkal. Az idősek otthonában az ellátottaknak biztosítják a szolgáltatásokat, de már korábban látogatási tilalmat rendeltek el. A fogyatékosok nappali intézete is bezárt, ügyeletet tartanak fenn a rászorulóknak. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat pedig abban az esetben segít, ha hivatalosan elrendelt karanténba kerül állampolgár a városban és nem tudja magát ellátni.

-Folyamatosan működik a hulladékelszállítás is, hiszen az otthon maradók miatt elképzelhető, hogy megnő a háztartási szemét mennyisége – tette hozzá. – A könyvtárban és a művelődési központban a szabályozásoknak megfelelően látogatási tilalom van érvényben, 19-től, csütörtöktől pedig a piacot is lezárjuk. A gyógyfürdő március 17-től, keddtől zárva tart, a Thermal Hotel Balance szolgáltatásait biztosítja a még a szállóvendégeknek, de olyan kevés a foglalás a következő időszakra, hogy várható lesz a bezárása, de erről majd külön döntést hozunk.

A város vezetője arra kérte a lakókat, hogy az operatív törzs, illetve a kormányinfó, a köz- és a helyi, megyei média híradásaiból tájékozódjanak, és ne üljenek fel az álhíreknek. Vegyék komolyan a helyzetet, az egészségügyi és higiéniai szabályokat tartsák be és ezt követeljék meg a környezetükről is.