Koronavírus Olaszország: egy nemzet tapssal tiszteleg az olasz egészségügyi dolgozókért! (videó)

Kedves Örömzene szeretők, karanténban lévők, keszthelyiek, magyarok….. S mindenki aki szívesen tart velünk.Az olaszok mentalitásában van most egy dolog ami engem is megragadott:"Az összetartásuk és pozitív hozzáállásuk"Ezért ma 12.00 – kor szomszédainkkal mi is megtapsoljuk az egészségügyi dolgozókat szerte Olaszországban, és emellett Magyarországon és a nagyvilágban egyaránt 👏 🇮🇹 🇭🇺 🇩🇪 🇦🇹 🇪🇸…… Per tutti 🙏❤️#tuttoandrábene#mindenredbenlesz

Közzétette: Keszthely Street Festival – 2020. március 14., szombat