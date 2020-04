Koronavírus: Helyzetjelentés Pekingből

Kínában véget ért a koronavírus-járvány, ám az élet még nem tért vissza a megszokott kerékvágásba. A jelenlegi helyzetről és az elmúlt időszakról a városban élő Schvéger Ágnes tájékoztatta lapunkat. Haza, Magyarországra azt üzente, hogy legyünk türelmesek és fegyelmezettek, mert a legjobb védekezés valóban az, ha mindenki otthon marad.

Schvéger Ágnes 2017-ben költözött Pekingbe a férjével, aki karnagyként kapott ott munkát. Ágnes pedig ovisokat tanít a zenei írás-olvasás alapjaira, valamint a Kínai Zeneművészeti Főiskolán olasz nyelvet karnagy szakos hallgatóknak.

-A járvány sosem fenyegetett minket közvetlenül, mert mire a fővárosba ért, itt már olyan komoly intézkedéseket hoztak és nem tudott jelentős mértékben elterjedni. Ebben a hatalmas városban több mint 21 millióan laknak és mindössze 588 megbetegedés történt, ebből csak 8 volt haláleset. Az intézkedéseket persze nem lehetett nem észrevenni. Természetesen eleinte rendkívül bosszantó volt, hogy minden bezárt, csak az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak voltak nyitva. Az sem volt kellemes, hogy kötelezővé tették a maszk viselését, és a lázmérést. Aztán mikor véget ért az iskolai vakáció február közepén, és nem kezdődött el a második félév, kíváncsian vártuk, hogy mikor kezdhetünk el dolgozni. Ezt a mai napig nem tudjuk, így az egyetlen aggodalmunk az volt, hogy megmarad-e az állásunk, így munka nélkül, illetve ha igen, vajon kapunk-e fizetést, és mennyit. Több ismerősünk elvesztette az állását, akik pedig online tanítanak vagy home office-ban dolgoznak csak töredékét kapják a fizetésüknek. Mivel én órabérben dolgoztam, így nekem nem fizetnek most semmit, de szerencsére a férjem megkapja a teljes fizetését. Ezek után ezt az időszakot egy hosszúra nyúlt vakációnak éljük meg, amelyben eleinte legfőképp csak otthon tartózkodtunk, mivel minden zárva volt, de most már ahogy nyílnak a parkok, turisztikai látványosságok, egyre többet járunk el kirándulni.

Mint levelében írta: a járvány Kínában március elején elmúlt, de sok, külföldről érkező turista, illetve hazaérkező állampolgár fertőzötten utazik be Kínába még a mai napig is. Őket egyenesen úgynevezett karantén-szállodákba szállítják (a szállodák többsége úgyis üres), ahol a teszt elvégzése után engedik csak haza őket, amennyiben az negatív. Ám, ha később kiderül, hogy valaki megbetegedett arról a járatról, amelyen együtt repültek, akkor azonnal mindenkinek, aki a beteg személlyel együtt utazott 21 napra karanténba kell vonulni. Emiatt a repülőtereken az érkezőknek legalább 8 óra várakozás után lehet csak megpihenniük ezekben a szállodákban, mert igen sok időbe telik, mire minden adatot felvesznek, minden, az egészségükre vonatkozó kérdést megválaszolnak és kitöltik a papírokat.

-Aki nem vallja be, hogy erősen fertőzött országból érkezik, vagy járt, az börtönbüntetésre számíthat – szólt a szankciókról. – Ha pedig eltitkolja, hogy beteg – sokan gyógyszerezik magukat, hogy könnyen átjussanak az ellenőrzéseken és hogy ne kerüljenek karanténba – , akár életfogytiglant is kaphat. Amennyiben a fertőzött személy eltitkolja rossz egészségi állapotát és ezáltal megbetegíti és halálát okozza honfitársának, halálbüntetés vár rá. Ezek után nem kérdés, hogy az emberek betartják-e a korlátozásokat.

Kínában minden orvosi ellátásért fizetni kell. De ha valaki önként beismeri, hogy rosszul van és maga jelentkezik kivizsgálásra, amelynek során kiderül, hogy vírusos, akkor ingyenes a gyógyítása.

-Nekünk nem kellett vírusvizsgálaton átesnünk, mert nem jártunk fertőzött területen és sosem voltunk ez idő alatt lázasak – tette hozzá. – Azt tudni kell, hogy bárhova megyünk most is, minden metróállomáson belépés előtt, a boltok bejáratánál, a plázákban, a lakóparkunk kapujában mindig megmérik a lázunkat. Ezenkívül az éttermekben, ahol lehet helyben fogyasztani (sok helyen még mindig csak elvitelre vesznek fel rendelést), a bevásárlóközpontokban, a turisztikai látványosságok pénztárainál meg kell adnunk a nevünket, telefonszámunkat és címünket is. Így egy esetleges megbetegedés esetén vissza tudják keresni, hogy ki volt egy légtérben az előtte való két hétben a vírusos emberrel, könnyen tudják értesíteni az érintett személyeket, hogy vonuljanak karanténba.

A maszkok viseléséről elmondta, hogy ez Pekingben mindennapos. Nemcsak a vírus idején, de az erős légszennyezettség miatt a kínaiak már pici koruk óta megszokták, hogy maszkot hordjanak.

Hogy a vírus miatt meddig kell viselni a maszkokat, arról nincs információja.

-Azokban a vendéglátóipari egységekben, ahol lehet helyben fogyasztani, egyszerre csak két-három ember ülhet egy asztalnál, és amennyiben nem fogyasztanak éppen, a maszkot azonnal fel kell venni – mondta Schvéger Ágnes. – Nem szabad csoportosulni sem, tehát ha a barátainkkal akarunk találkozni, például március 15-ét nyolcan ünnepeltük együtt, akkor 1-2 méter távolságot kellett tartanunk egymástól. Amennyiben nem, feljelenthetnek és meg is teszik, mert a rendőrség pénzzel jutalmazza a feljelentőket. A járvány visszatérése miatt komolyan nagy a félelem, emiatt is vannak még mindig zárva az iskolák, óvodák, sportlétesítmények. Az internetes házhoz rendelés sem működik úgy, mint régen, a futárokat nem engedik be a lakóparkok területére, ki kell mennünk nekünk is az utcára a csomagjainkért. Bár itt erősen eltérnek a különböző városokban a rendelkezések, mert a Sanghajban élő barátaink beszámolója szerint ott már felviszik a lakás bejáratáig a megrendeléseiket.

Zárásként elmondta, hogy éppen azt próbálják megszervezni a barátainkkal, hogy hova menjenek vasárnap húsvéti piknikre, melyik parkba, amelyik egyrészt nyitva van, másrészt remélhetőleg el lehet benne úgy bújni, hogy ne tűnjön fel senkinek a sok – nyolc – külföldi együtt, főleg, hogy még a maszkot is levennénk…