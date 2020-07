Koronavírus: Budapest után Zalában van a legtöbb aktív fertőzött

Megyénkben szerencsére egy ideje már nincs új megbetegedés.

Magyarországon csütörtökig 4279 új koronavírussal fertőzöttet azonosítottak, közülük 51%-a 60 év feletti, 57%-uk nő, 42%-uk férfi. Az aktív fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma az elmúlt időszakban fokozatosan csökken. Az új fertőzések száma az elmúlt hetekben stagnál, egyelőre nem nőtt kiugróan, és a most életbe lépett beutazási korlátozások célja is az, hogy ez így maradjon, a vírust ne hurcolják be külföldről és a járvány ne lángoljon fel – írja a koronavirus.gov.

Ahogy a cikkből kiderül, összesen 528 aktív fertőzött van az országban, közülük Zala megyében 103 főt tartanak nyilván. Megyénket csak Budapest előzi meg, 198 aktív esetszámmal.

Zalában az adatok szerint eddig 16-an hunytak el a koronavírus miatt.

