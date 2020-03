Koronavírus a nagyvilágban: a kisgörbői Tóth Boglárka így látja a spanyolok drámáját

Több mint 5000 ember vesztette életét a koronavírus-járvány következtében Spanyolországban. A kisgörbői származású Tóth Boglárka első kézből számolt be a kint zajló eseményekről.

Tóth Boglárka a Barcelonától 86 km-re fekvő Gironában tölti az ERASMUS tanulmányait a Gironai Egyetemen (UdG).

A Soproni Egyetem közgazdász hallgatója január 17-én érkezett a városba, amikor még senki sem gondolt a vírus megjelenésére.

– Február 25-én jelentették be az első fertőzöttet Katalóniában és onnantól kezdve folyamatosan nőtt a fertőzöttek száma, majd egyre több haláleset következett be. Girona polgármestere február 29-én jelentette be, hogy a városban is megfertőződött egy személy, aki előtte Olaszországban járt. Ennek ellenére azt tapasztaltam, hogy az emberek egyáltalán nem törődtek azzal, hogy milyen komoly veszély fenyeget. Az egyetemről március 4-én kaptuk a hírt, hogy az egyik tanár is megfertőződött. Emiatt azt kérték, hogy fokozottan ügyeljünk a higiéniára – meséli a katalán városban élő egyetemista.

A kormány március 12-én döntött úgy, hogy szigorítások szükségesek a vírus leküzdésének érdekében.

– Bezárták az egyetemeket, iskolákat, a kormány azt kérte, hogy ha tehetik, az emberek ne menjenek tömegközlekedéssel. Ekkor az országban 2000 feletti volt a fertőzöttek száma. A következő nap már vészhelyzetet hirdettek. Amikor is egy nap alatt 1000 új fertőzöttet regisztráltak. Ez azt jelentette, hogy arra kérték az embereket, hogy csak akkor hagyják el a házukat, ha nagyon szükséges – hangsúlyozta Boglárka, majd hozzátette: boltba, gyógyszertárba vagy munkába mehettek.

– Egy héttel ezelőtt már teljes, 15 napos karantént hirdettek, ami azt jelentette, hogy megtiltották az embereknek a házuk elhagyását, kivéve, ha boltba, gyógyszertárba vagy munkába kell menniük. Az éttermek, bárok, szórakozó helyek és minden olyan bolt, amely nem élelmiszereket árul bezárták. A városokban rendőrök, katonák járőrőznek figyelve az embereket, akiknek igazolniuk kell, hogy hova tartanak. Ha nem tartják be az előírásokat pénzbüntetésre számíthatnak vagy akár letartóztatásra, ha ellenállnak az intézkedéseknek.

Spanyolországban jelenleg a fertőzöttek száma megközelíti a 65 ezret. A boltokat a karantén bejelentése után megrohamozták az emberek.

– Megpakolt kocsikkal, frusztrált eladókkal lehetett találkozni a boltokban. A polcokról főként a tartós élelmiszerek (liszt, tészta, konzervek), húsok, mélyfagyasztott ételek és WC-papír hiányzott. Ez a vásárlási láz mostanra csökken, minden boltba akadálytalanul érkezik az áruszállítás. Amikor vásárolni mentem a bejáratnál egy dolgozó fogadott, köszönésképpen pedig kézfertőtlenítőt nyomott a kezemre. A kosarakat, bevásárlókocsikat folyamatosan fertőtlenítették. Az eladók, biztonsági őrök maszkot és kesztyűt viseltek. A polcok nem voltak üresek, de érezhető volt a vásárlói roham a boltban. Ezzel szemben voltam olyan boltban is, ahol a dolgozókon maximum egy kesztyű volt. Viszont a pénztárnál való sorban állásnál be kellett tartani a 2 méteres távolságot – folytatta Boglárka.

A zalai lány a karantént két mexikói, szintén egyetemista lakótársával, egy belváros szélén található albérletben tölti, ahol kivétel nélkül minden este tapsvihar töri meg a csendet.

– Esténként, 8 órakor az emberek kiállnak a teraszaikra és tapsolnak, megköszönve a hatalmas munkát, áldozatot, amelyet az egészségügyben dolgozók végeznek.

Boglárka kiemelte: a hazai, illetve elsősorban a zalai eseményeket is folyamatosan figyelemmel követi.

– A családommal videóhíváson keresztül tartom a kapcsolatot. Arra kérem őket, ha nem szükséges, ne menjenek sehova és vigyázzanak a nagymamára.

Boglárka ugyanakkor bízik abban, hogy a szigorú intézkedések hatására hamarosan javulni fog a helyzet. Egyrészt azért is, hogy a június elejére tervezett hazautazásáig még legyen ideje a betervezett programjaiból néhányat megvalósítani.

