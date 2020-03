Körkép: teljes látogatási tilalom van érvényben Zalában

A fokozott védelemre szoruló csoportba tartozó személyek életének és egészségének védelme, koronavírussal való megfertőződésük és megbetegedésük megelőzése érdekében az országos tiszti főorvos március 8-tól látogatási tilalmat rendelt el hazánk összes fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szolgáltatást nyújtó szociális intézményében.

A Kanizsai Dorottya Kórház főigazgató-főorvosának, dr. Brünner Szilveszternek lapunkhoz eljuttatott közleménye szerint az intézkedésre azért került sor, mert az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi, járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította. Az eddigi adatok alapján a koronavírus a zártabb közösségekben, intézményekben képes nagyon gyorsan elterjedni és nagyszámú, súlyos, adott esetben végzetes kimenetelű megbetegedést okozni. Ezért a lakosságot valamennyi érintett intézmény kapcsán a látogatási tilalom betartására kérik, s arra, hogy elsődlegesen telefonon tartsák a kapcsolatot kórházban vagy bentlakásos szociális intézményben tartózkodó szeretteikkel. Az ápoltaknak hozott személyes tárgyakat pedig adják át az ápolószemélyzetnek. A tilalom visszavonásig tart.

Hétfőn közleményt adott ki Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere is, aki tudatta: a közösség biztonsága és egészsége érdekében az operatív törzs szakmai iránymutatását figyelembe véve úgy döntöttek: Zalaegerszegen is elmarad a március 15-i városi ünnepség. A polgármester ugyanakkor felhívta a figyelmet: a városban továbbra sincs koronavírussal fertőzött beteg, és az a legfontosabb, hogy ez így is maradjon.