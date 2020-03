Könyvbe írt emlékek – Kötetbemutató Rédicsen

Bemutatta a közönségnek legújabb, negyedik, Rita című kötetét az egykor ápolóként dolgozó (a néhai rédicsi körorvos özvegye) Fiedler Sándorné. Az irodalmi esten a szerző beszélgetőtársa Utassyné Horváth Erzsébet volt.

A helyi Nyárutó Nyugdíjasklub szervezte programon először Soós Endréné, a határ menti település polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd a szerző korábbi köteteire terelődött a szó, onnan pedig az új kiadványra, mely a hat évvel ezelőtt elhunyt lányáról, Ritáról szól.

– Mondhatni vágyam volt, hogy írjak a lányomról, hogy emléket állítsak neki – kezdte Fiedler Sándorné. – Rita Down-szindrómás volt, 37 évesen hunyt el, hat éve. A könyvvel szeretnék segíteni, támogatást nyújtani azoknak, akik Down-kóros gyermeket nevelnek, és kérem is a szülőket, hogy ne csüggedjenek, ha megtudják, hogy ezzel a betegséggel születik majd meg gyermekük, és ne hagyják el őket. Mi is kétségbe estünk, nehéz volt szembesülni azzal, hogy Down-szindrómás a lányunk, ez természetes, de szeretettel és törődéssel sok mindent el lehet érni velük. Tele vannak szeretettel, tisztelettel, megértéssel, nem ismerik a rosszat, a rosszindulatot, az irigységet, csupa jóság a lelkük. A mi szép emlékeinket foglaltam össze a kötetben, még ha közben fájó is volt felidézni.

A kötetet tavasszal bemutatja a szerző Lentiben, illetve ősszel Zalaszentgróton is. További tervei közt pedig egy novellagyűjtemény összeállítása szerepel.