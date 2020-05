Konyhakerti növények termesztésére ösztönzik a lakosságot Gyenesdiáson

Paprika, paradicsom, fűszernövények – ezekkel népesülhetnek be a gyenesdiási kiskertek a település önkormányzata és a gyenesdiási Kertbarát Kör jóvoltából.

„Egy ház, palántázz!” – e mottóval indult el négy éve az a program, melynek célja, hogy minél több család művelje a kiskertet, és saját termesztésű, egészséges zöldség kerüljön az asztalokra. Ennek előzménye volt a több mint két évtizede útjára indított Egy ház, egy szőlő program, melynek célja a település egykori hegyközségi múltjának továbbvitele.

– Szeretnénk a régi kiskerti kultúrát visszahozni, az előkerti növényzetet is újjáéleszteni, hogy továbbra is hozzájussunk mindahhoz, amit nagyapáink, nagyanyáink fogyasztottak, és tudjuk, hogy miért volt az úgy jó. A termelői piacot is azért hoztuk létre, hogy megmutassuk: az egészséges helyi termék jó. A piachoz egyre inkább kedvet kaptak az emberek, de azt is tapasztaltuk, hogy kevés a palánta. Hogy ösztönözzük a lakosságot a konyhakerti növények termesztésére, elindítottuk az Egy ház, palántázz! akciót – idézte fel lapunk érdeklődésére Gál Lajos polgármester.

A Kertbarát Kör előadásokat is tart a növényekről és gondozásukról, az önkormányzat pedig – a környezetvédelmi bizottságon keresztül – támogatja a palánták vásárlását, így a helyiek jelképes áron juthatnak ezekhez. A Kertbarát Kör több ezer palántát nevel évente, s 200 ezer forint támogatásban részesül tevékenységéért (ez az összeg idén a koronavírus-járvány megelőzésére fordítandó kiadások miatt a felére csökkent).

– Az „amit eszel, azzá leszel” gondolat jegyében zajlik a program. Az idei már a negyedik év, hogy tavasszal családonként tíz tő növényt – választás szerint paprikát vagy paradicsomot, esetleg vegyesen – juttatunk. Többfajta paprikát, paradicsomot és fűszernövényeket biztosítunk – mondta Volner Lajos, a Kertbarát Kör elnöke.

Így többek között étkezési, koktél- és befőzni való paradicsom – amelyek közül az egyik akár egykilós darabokat is ad –, illetve többféle paprika közül választhatnak a helyiek. Vannak Gyenesdiáshoz kötődő fajták is (Faludi, Gyenes és Pelso), valamint rengeteg csili. A Kertbarát Kör elnöke citrom-, illetve fahéjillatú bazsalikomot is nevel a fűszernövények között, s füge is kerülhet a házak kertjébe.