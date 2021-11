Könnyid László: A hálózatos gondolkodásé a jövő

A hálózatos gondolkodásé a jövő – jelentette ki Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese nemrég a PaNaNet+ program zárókonferenciáján.

A projektben három dunántúli nemzetipark-igazgatóság, illetve ausztriai projektpartnereik dolgoztak közösen. Könnyid László előadásában kifejtette: 2019 óta a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban összegyűjtött információk alapján hoznak marketing- és fejlesztéspolitikai döntéseket, látva például 42 ezer szálláshely adatait és anonim módon a vendégek mobilcellájának információit is. Emellett az online pénztárgépek segítségével azt is tudják, hogyan alakul a szezonális bevétel a vendéglátásban, vagy éppen az osztrák vendégek mennyit költenek kávéra Magyarországon, bankkártyával fizetve. S azt is vizsgálják, a szociálmédia-felületeken milyen kommentek érkeznek mondjuk egy kenutúra után.

Könnyid László leszögezte: mindennek eredményeként képesek lesznek a vendégforgalmat irányítani, befolyásolni, mivel pontosan tudják például a látogatottsági adatokat a Balaton-felvidék attrakciói kapcsán, s azt is, hogyan és merre mozognak a turisták a térségben.

– A vendéglátás nagyon jól teljesített Magyarországon a nyári időszakban, 360 milliárdos forgalommal, s ebben Balatonfüred áll az első helyen 27 milliárddal – szögezte le a vezérigazgató-helyettes. – A vendégéjszakák tekintetében pedig szembetűnő, hogy ebben a térségben erős a területi koncentráció, mivel Balatonfüred, Hévíz és Zalakaros elviszi az összes itt töltött éj döntő többségét. Szolgáltatóként, például nemzeti parkként tehát az a feladat, hogy elérjék a top 3 település vendégeit, és ebben is segít a hálózatos gondolkodás.

A szállásdíjbevételeket tekintve is ez a három település áll az élen a Balaton-felvidéken – szögezte le Könnyid László, kiemelve, a szolgáltatók döntéseit segíti az is: világosan látszik, mely városok, falvak vendégei hajlandók kimozdulni s elmenni egy-egy attrakció kedvéért közelebbi helyszínekre, mert ebben is van különbség.

– Ahol felkerekednek a látogatók, ott fontos, hogy legyen elérhető digitálisan és szóróanyagokon minden információ a közeli célpontokról, azokról a helyekről is, amelyeket a nemzeti parkok üzemeltetnek – szögezte le a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese.

A szakember a hálózatos gondolkodásra hívta fel a figyelmet, amellyel ösztönözhető például, hogy egy turista több helyszínt is felkeressen egy-egy desztinációban. Jó példának nevezte e tekintetben a zalai West of Balaton kezdeményezést, amelyben öt szolgáltató erősíti egymást Keszthelytől Zalakarosig.