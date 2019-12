Konferencia a daganatos betegségek alternatív gyógymódjairól Tormaföldén

Ukrajnából érkezett orvosoknak szervezett konferenciát a településen dr. prof. ­Bertha András gyógyszerész, toxikológus és felesége, Szirmai Mónika biológus, valamint Hajdzser István, az Origel International elnöke.

A házaspár a daganatos betegségek alternatív terápiájával foglalkozik, dr. Bertha András saját készítésű étrend-kiegészítőket fejlesztett ki, melyekkel népbetegségekre kínálnak természetes megoldást.

– Kilenc orvost láttunk vendégül az öt nap során, és megmutattuk nekik a környék látnivalóit is – mondta Szirmai Mónika. – Meghívtunk több magyar orvost, onkológust is, köztük dr. Ábrahám Lajost, a budapesti Szent János Kórház mellkassebész főorvosát.

Dr. Bertha András tette hozzá: a meghívott magyar orvosok, akik használják az onkoterápia komplementer medicina területéhez tartozó készítményeiket, saját tapasztalataikat osztották meg a külföldi vendégekkel.

– A volt FÁK-országokban könnyebb helyzetben vannak az onkológusok, ők a hagyományos, mondhatni a népi gyógyászat alapjaiból kiinduló termékeket is használnak, ezért is nagy örömmel jöttek, hogy megismerjék termékeinket, melyeket a hagyományos terápiák mellé ajánlunk – folytatta dr. Bertha András. – Tervezzük kazah és üzbég orvosok meghívását is.

Dr. Bertha András megerősítette: a daganatos betegségek gyógyításánál a kemoterápiát ki lehet egészíteni az említett, mellékhatások nélküli komplementer medicina készítményekkel. Mint mondta, ezek együtt kínálják a legreményteljesebb utat a betegek számára. De a kezelés módját persze mindig az érintett dönti el.