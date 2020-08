Koncertek, családi nap, lángosfesztivál – Szuper programok várnak hétvégén Zalában

Lesz miből válogatni! Mutatjuk, mit tartogat a hétvége.

Tamburakoncert

Pénteken Nagykanizsán 19 órakor a Stobos Tamburazenekar ad ingyenes koncertet a Medgyaszay Ház előtti 56-os emlékkertben. A Kanizsai Kulturális Központ nyári rendezvényeinek sorában a 2007-ben alakult zenekar többnyire horvát dalokkal készül, de repertoárjukban magyar és más nemzetiségek dalai is szerepelnek.

Horgászverseny gyerekeknek



Szombaton Nagykanizsán a Csónakázó-tó szigetén 8 órakor kezdődik a helyi horgászegyesületek szervezésében a kizárólag gyermekeknek szóló horgászverseny.

Szent László-napi ünnep

Szombaton 10 órakor a zalai megye határhoz közeli somogyi településen, Iharoson az Inkey-kastély parkjában immár 21. alkalommal rendezik meg a Szent László-napi programokat. Az idén rendhagyó módon, a koronavírus-járvány miatt szerényebb programokat kínálnak. A szentmisét Laczkó-Angi Gyula helyettes esperes celebrálja, majd az ünnepélyes megnyitó után íjászverseny várja a lovagrendek képviselőit.

Termelői és bolhapiac

Szombaton 8 órakor Galambokon a piactéren ismét termelői piacra és kézműves vásárra várják a látogatókat. Az önkormányzat szervezésében ezúttal bolhapiacot szerveznek, illetve használt­áru-csereberére is lehetőség nyílik.

Lőrinc-napi búcsú

Vasárnap Börzöncén 15 órakor Lőrinc-nap alkalmából búcsút tartanak a hegyi kápolnánál. Az ünnepi szentmisét Marics József apát celebrálja, a hívőket ezt követően agapéval várja az önkormányzat.

Kiállításmegnyitó



Lendván, a zsinagógában pénteken 18 órakor nyílik kiállítás az életművéért idén Preseren-díjjal kitüntetett Stojan Kerbler fotóiból.

Fogathajtó verseny pályaavatóval

Zalalövőn, az újonnan kialakított felsősötétmajori lovaspályán szombaton tartja Can C kategóriás kettesfogathajtó versenyét a Zalalövő és Környéke Lovas Egyesület. A programot 10.00 órakor pályaavató ünnepség nyitja, ahol Dallos Gyula, az agrárminisztérium miniszteri biztosa, illetve Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mondanak beszédet. Ezt követi a kétfordulós akadályhajtás, majd 16 órától a vadászhajtás kezdődik. A versenyek eredményhirdetését várhatóan 18 órakor tartják.

Családi nap

Keménfán, a faluház melletti sportpályán szombaton 10 órától családi napot tartanak. A program játszósátorral és mozgásfejlesztő tornabemutatóval kezdődik, majd a Göcsej Kutya Klub terápiás állatainak részvételével interaktív kutyás játszóház várja az érdeklődőket. 11 órától kézműves-foglalkozással folytatódik a program.

Lángosfesztivál



Gyertyánosban, a muravidéki település faluotthonánál szombaton rendezik meg a II. Lángosfesztivált. A program 16 órakor kezdődik, s többek között kulturális műsort, illetve lángossütő versenyt is magába foglal. Utóbbi során kiválasztják a 2020-as esztendő legjobb muravidéki lángossütőit, illetve a legeredetibb muravidéki lángost is.

Szent Lőrinc-napi búcsú



Kálócfán vasárnap rendezik meg a hagyományos Szent Lőrinc-napi búcsút, amely dél­előtt 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a római katolikus templomban. 14 órától játszóház, vízi foci és paintball szerepel a programban, ezzel párhuzamosan közös főzés és kemencés ételek sütése várja még az érdeklődőket. 15 órától indulnak a zenés programok, előbb Beni közreműködésével, majd 17 órától Bunyós Pityu lép fel.

Jubileumi közgyűlés



Pusztaszentlászlón, a faluházban tartja vasárnap 15 órai kezdettel jubileumi ünnepi közgyűlését a 40 éve fennálló helyi Haladás Horgász­egyesület.

Táborzáró gálaműsor

Kerkaszentkirályon, a természetházban vasárnap 15 órától tartják a településen zajló szlovén–magyar népzenei tábor gálaműsorát.

Korzóestek



A gyenesdiási Kárpáti Korzóra csütörtök óta muzsika költözött: szombatig mindennap 20 órától koncert, majd táncos mulatság szolgálja a kikapcsolódást. Előbbiek sorában a következő két estén fellép az Új Bojtorján Együttes és a Crazy Little Queen Tribute Band, a talpalávalót pedig a Start és a Fantasy zenekar szolgáltatja.

Moziélmény a kastélyparkban

A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum látogatóit a hétvégén parkmozi várja, pénteken a Kincsem, szombaton a Csillag születik, vasárnap pedig a Zöld könyv című sikerfilm látható 21 órától, ám már előtte is érdemes felkeresni a Festetics-kastélyt. A szombaton 20 órakor kezdődő pódiumbeszélgetés résztvevője lesz Pásztor Anna énekes, az Anna and the Barbies frontembere, a Star Academy és a Rising Star tehetségkutató műsor zsűrijének tagja, Nagy Sándor színész, a Madách Színház Musical Tehetségkutató zsűrijének tagja, és Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára. Vasárnap, ugyancsak 20 órától Hirtling István és Vadász Gábor, a Játékszín Életrevalók című darabjának főszereplői, valamint Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára látható és hallható.

Jazz és pop

Folytatódik a hévízi Festetics téren a Zenés nyári esték című programsorozat. Pénteken 18 órától az újonnan alakult Jazzy Pop Singers lép fel, amely a fuvolán és szaxofonon játszó Varga Endre hévízi művésztanár és Bódis Bettina zalaegerszegi énekes új formációja. A már korábban is működő duó most kiegészült újabb tagokkal, és ezúttal világslágerekkel áll a közönség elé.

Karibi táncház



Szombaton 18 órától, a Táncolj velünk!-sorozat részeként karibi táncház lesz a hévízi Festetics téren. A táncos lábúak Karászi Zsolt segítségével ismerkedhetnek például a reggaetonnal, a bachatával és a salsával.

A bor összehoz



Pénteken és szombaton rendezik a belvárosi borfesztivált Keszthelyen. A bor összehoz mottójú gasztronómiai fiesztán az ország különböző borvidékeiről származó díjnyertes nedűkkel és országosan ismert pincészetekkel ismerkedhetnek a látogatók.

Kék lámpás nap az Aqua Cityben

Zalaegerszegen, az AquaCityben szombaton délután rendezik meg a kék lámpás napot. A rendőrség, tűzoltóság, a mentők, valamint a honvédség bemutatói 14 órakor kezdődnek. A technikai eszközök mellett katonai akadálypálya, hadászati szimulátor, közlekedési pálya várja a gyerekeket. A Zala Különleges Mentők alpinista bemutatója fél háromkor kezdődik és egy órával később megismétlik. Halmai Ricsi világslágereket felvonultató koncertje szombaton 16 órakor kezdődik. Vasárnap 15 és 17 órakor a zeneiskola növendékei adnak koncertet.

Flight Mode koncert

Zalaegerszegen, a Reininghaus Söröző kerthelyiségében péntek este héttől a Flight Mode ad koncertet. A Gardenben ma este az ország egyik vezető lemezlovasa, Bárány Attila, továbbá Fizboh, Klashd3m, Németh Tamás, Flashie és Jankovics Gergő keveri a zenét. A Contrast kávézó teraszán holnap húsz órától az Óvári Miklós, Domján Róbert és Salamon Attila alkotta Poparazzi zenél.

Droplex, Lothar Smith, Steve Kid és Lucky Line buli

Keszthelyen, a Viviera Beachen péntek este a minimal hazai nagyágyúi, azaz Droplex, Lothar Smith, Steve Kid és Lucky Line állnak a lemezjátszók mögé. Szombaton ugyanott 20 órától a Margaret Island ad koncertet, majd Juhász Laci retró slágerekkel szórakoztatja a közönséget.

Fáraó a klubban

Kustánszegen, a sportpályán szombat este a Fáraó bulizenekar játszik, míg sztárvendégként az MC Hawer és Tekknő formáció lép fel.

Katapult DJ

Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken a Katapult DJ csapat és DJ Roland, szombaton Peat Jr. és Silverman, vasárnap SomX szórakoztatja a közönséget.