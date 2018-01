Komoly tűzveszélyt jelent a tűzhelyen felejtett étel és az ágyban dohányzás

Nagyon nagy veszélyt jelent tűzhelyen felejteni a készülő ételt, de ugyanígy tüzet okozhat például az ágyban dohányozás. Az említett figyelmetlenségek megannyi esetben eredményeztek kisebb-nagyobb tűzeseteket.

Megannyi alkalommal kellett beavatkozniuk a megye tűzoltóinak olyan eseteknél, amikor tűzhelyen vagy sütőben felejtettek ételt az ott lakók-tudtuk meg a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól.

A felelőtlen ingatlantulajdonos elment otthonról vagy lefeküdt aludni, azonban az elkészítésre szánt ételt továbbra is a tűz fölött hagyta, amely füstölni kezdett, égett és sok esetben csak a szerencsének volt köszönhető, hogy a konyhában található berendezési tárgyakra nem terjedtek át a lángok.

Az említett esetek mindegyikében emberi gondatlanság állt a háttérben. Megannyi esetben ételt felejtettek a tűzhelyen az ingatlan tulajdonosok és vagy elmentek otthonról, vagy elaludtak. Csak a gyors tűzoltói beavatkozásoknak és a szerencsének köszönhető, hogy nem történt tragédia a gondatlanságokból.

Az esetek nagy részben középmagas épületekben keletkeznek, ahol a füst, tűz a többi lakóban is nagy riadalmat kelthet. A tűzoltók ezekben az esetekben a zárt lakásba is behatolnak, annak érdekében, hogy minél előbb meg tudják fékezni a lángokat és azok ne okozzanak kárt a szomszédos lakásokban.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton hívja fel a lakosság figyelmét, hogy minden esetben győződjenek meg arról, hogy a készítendő étel a lakás elhagyását követően vagy lefekvés előtt nincs e még kitéve hőhatásnak. Alatta nem ég gázláng vagy a villanytűzhely is kikapcsolt állapotban van. Ezzel a kis odafigyeléssel komoly káresetektől, személyi sérülésektől óvhatjuk meg magunkat és embertársainkat is.

Jelentős tűzveszélyt hordoz magában az ágyban dohányzás is. Sokan kényelemből és a hideg idő miatt nem mennek ki lakásukból és a szobában gyújtanak rá a cigarettára. Előfordultak sajnos olyan tűzesetek is, amikor a nem megfelelően eloltott csikk vagy a még égő cigaretta esett rá bútorokra, amelyből a korábbi években halálos áldozattal járó tűzeset is kerekedett.

Fokozottan figyeljünk a hidegebb időszakban is, hogy minden esetben oltsuk el az elszívott cigaretta csikkünket és csak olyan helyen dohányozzunk, ahol környezetünkben nincsenek éghető anyagok.