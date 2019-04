Komoly pályázati támogatást nyert Tornyiszentmiklós

Jelentős pályázati támogatást nyert a település, amelyből megújulhat az orvosi rendelő. A beruházás részleteiről, illetve egy emlékpark kialakításáról is beszélt Végh László polgármester.

Mintegy 38 millió forintot fordíthatnak az orvosi rendelő felújítására a határ menti településen. Ebbe belefér az épület külső hőszigetelése, a héjazat cseréje, valamint a jelenleg egy helyiségből álló rendelőt kéttermessé alakítják: a használaton kívüli fogorvosi rendelőben várakozhatnak majd a páciensek, a jelenlegi várót és rendelőt pedig egybenyitják, ez lesz a vizsgáló.

– Szükség van az akadálymentesítés megoldására is, új rámpa készül, illetve komoly feladat lesz a kerítés mellett álló fa kivágása, ami szinte benőtt az épületbe és behálózza a vezetékeket – magyarázta a polgármester. – További terv, hogy megnyitjuk a teret a kerítés elbontásával, parkolót alakítunk ki, és a megmaradó zöld területet parkosítjuk. Része a fejlesztésnek a nyílászárók cseréje is, napelemeket szerelünk a tetőre, illetve a fűtési rendszer és az elektromos hálózat is megújul. A munka hamarosan elkezdődik és még idén be is fejezzük a felújítást. Ez idő alatt a háziorvos a művelődési ház klubtermében rendel majd.

A kultúrház felújítására is pályáztak, ezen belül az elektromos és a fűtésrendszer korszerűsítésére, valamint a belső padozat felújítására. Az intézményben használt belső asztalok is megújulnak, valamint új, burkolatba beépíthető lámpák világítják majd meg az épületet. Végh László hozzátette: idén a tervezett kemence is megépül az udvaron, a falunapi kenyeret augusztusban már abban kívánják megsütni.

– Idei fontos munkálat az iskola melletti területen az emlékpark kialakítása, az avatását június elejére tervezzük – folytatta Végh László. – Itt az első világháború hőseinek állítunk emléket, azoknak, akik hazatértek a háborúból és 100 éve elkergették a faluból a délszláv betolakodókat – mondta.

A készülő emlékpark, a kegyeleti hely kokárdát formáz majd, a régi síroktól fák választják el.

– A területet a Start-munkaprogramban javarészt kitisztítottuk – közölte a polgármester, majd hozzátette: a templomkertben áll az első világháborúban elesett hősök emlékműve, itt tartják rendezvényeiket a nemzeti ünnepekkor. Az új emlékhelyen azok a hozzátartozók is leróhatják majd kegyeletüket, akik elődei visszatértek a frontról.

A fenti tervek mellett a következő időszakban folyamatosan zajlik majd a településen a közterületek rendezése, a köztéri bútorok, szobrok megújítása, a buszvárók festése, valamint a falu határába álló Mária-szobor is tetőt kap. Az újfalusi hegyen pedig a gazdák összefogásával újul meg az út menti kereszt, amibe belecsapott a villám. A felújítást az önkormányzat is támogatja. A tornyiszentmiklósi hegyen pedig a hegykapunál lévő mészköves feljáró kap aszfaltburkolatot, valamint idén terv készül a Kossuth utcában a csapadékvíz elvezetésére.