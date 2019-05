Komoly beruházások mentek végbe Tormaföldén

Több fejlesztés is lezajlott a településen az elmúlt időszakban, a beruházások a járdákat, valamint a falu köztereit érintették.

– Vannak még az elmúlt évről áthúzódó munkák a 2019-re betervezettek mellett – tájékoztatott Hajdu László polgármester. – A Start-munkaprogramban valósult meg a kultúrház előtti rész térkövezése, illetve kiépült és ugyancsak térköves burkolatot kapott a kultúrházat a kemencével összekötő járda. Ezen a területen, a focipályánál korábban a zöldterületeket szépítettük meg, 12 fát ültettünk ki. Szintén a program keretében az önkormányzati hivatalnál is megújult a járda, valamint a hátsó udvarban elkészült a garázs és a bejáratánál a térburkolat is a helyére került. Áthúzódott erre az évre a hivatalépület födémszerkezetének javítása, szigetelése is, amit szintén nemrég végeztettünk el. Ennek köszönhetően a padlástér alkalmassá vált tárolóhelyiségnek.

A polgármester az áthúzódó munkáknál megjegyezte: még 2017-ben nyertek el egy pályázatot a belterületi utak és járdák felújítására, amit most tudtak megvalósítani. A beruházás a Rózsa utcát és a lakosi településrészt érinti.

– A két szakaszon mintegy 850 méter hosszban újul meg a járda és kap térkő burkolatot a közel 10 millió forint értékű beruházás keretében – tette hozzá a polgármester. – Igyekeztünk a lakók igényeit is figyelembe venni a lehetőségekhez mérten. Az új járdával együtt jár az árkok kitisztítása, valamint a padka és a kapubejárók rendbe tétele is megtörtént. A munkálatok már a végükhöz közelednek.

A jövőbeni tervekről is szólt Hajdu László. Pályázat keretében vennének köztéri bútorokat és hulladékgyűjtőket. Erre a célra közel 2 millió forintot tudnak majd felhasználni.

– A Modern falvak program kínálta lehetőségeket is próbáljuk kihasználni – jegyezte meg. – Szeretnénk forrást találni a temetővel szemközti Vadászközi út felújítására. Évtizedek óta téma a faluban ennek a szakasznak a rendbe tétele, a köves burkolatot kellene szilárdra cserélni. Emellett szeretnénk egy nagyobb, univerzális gépet vásárolni, olyat, ami alkalmas például kaszálásra és teherhordásra is.

A korábbi terveknek megfelelően a gesztenyeliget megvalósítása is alakul. Nemrég 40 gesztenyefát ültettek el a település Törökföldnek nevezett részén.