Kölkedi Krisztián segíteni szeretné a frissdiplomásokat az elhelyezkedésben

Kölkedi Krisztiánt, a Pannon Egyetem nagykanizsai campusa volt hallgatóját a minapi diplomaátadó ünnepségen PEN Arany Toll díjjal tüntették ki.

Hogy miért? Mert a nagykanizsai kötődésű, de ma már a fővárosban élő fiatalemberben minden olyan érték megvan, melyeknek a terjesztését a Pannon Egyetem nagykanizsai campusán (PEN) oktatók missziójukként kezelik. Az egykori turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató egyetemi évei után sem szakított az alma materrel, agilis, ambiciózus, innovatív, kiváló szervezőkészséggel bír, hallgatótársaival szolidáris volt, most pedig sikeres vállalkozó, aki startup cégét építi. Legújabb terve pedig, hogy egy olyan, úgynevezett alumni hálózatot hoz létre, amelyben hozzá hasonlóan a szakmájukban sikeres egykori PEN-hallgatókkal közösen segíti a campuson végző frissdiplomások elhelyezkedését. De ne szaladjunk ennyire előre!

„PEN Ezüst Toll díjat kaptam.”

– Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem vágytam erre a díjra, ám azt gondoltam, még legalább 10 év kell hozzá, hogy kiérdemelhessem – bocsátotta előre Kölkedi Krisztián, akivel telefonon beszélgettünk. – Nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, bár egyszer már elismerték a munkám a campus oktatói, ugyanis 2014-ben, amikor befejeztem a tanulmányaim, PEN Ezüst Toll díjat kaptam. Ezt az kaphatja meg, aki a tanulmányai során sokat tett a campusért, az Arany Toll díjat viszont eddigi megfigyeléseim szerint olyanoknak ítélték oda, akik már legalább 8-10 éve végeztek, s mára a szakmájuk csúcsára jutottak, például neves szállodaigazgatókká, esetleg egyetemi tanárokká váltak. Nyilván mindenkinek mást jelent a siker fogalma, s én még nem érzem úgy, hogy elértem ezt a szintet, ezért nagyon örültem és a meglepetés erejével ért, amikor felhívtak és közölték, hogy idén rám gondoltak.

Krisztián úgy véli: azt, ahol most tart, egyértelműen a campuson eltöltött nyolc évnek köszönheti.

– Azokat az értékeket próbálom én is most átadni, közvetíteni a fiataloknak, amiket ott kaptam – folytatta. – Mire gondolok? Például hogy sose mondj nemet, ha valaki segítséget kér tőled, főleg, ha az neked semmibe se kerül. S ha már segítesz, ne várj érte viszonzást. Tanulj, képezd magad folyamatosan, másként a világ elszalad melletted. Gondolkodj és dolgozz csapatban, a jövő azoké, akik tudnak kooperálni másokkal.

Kölkedi Krisztián a campuson három éven át volt a hallgatói önkormányzat elnöke. Megalapította a Kanyssa Hallgatói Alapítványt, amely ösztöndíjakkal próbálja támogatni a közösségért sokat tevő hallgatókat, illetve olyan hagyományos hallgatói rendezvényeket, amelyek forráshiányosak, s anyagiak híján veszélybe kerülne a lebonyolításuk. Közösségépítéssel is foglalkozó ifjúsági vezetőket képeznek, illetve kompetenciafejlesztő és konfliktuskezelő tréningeket is tartanak a hallgatóknak.

Mivel ő maga is tréner, gyakran megfordul ebbéli minőségében Kanizsán, s nemegyszer mindenféle ellenszolgáltatás nélkül teszi a dolgát. És arra is van példa, hogy a campuson dolgozó, de esetleg az adott probléma megoldásában, rendezvény megszervezésében még kevésbé járatos hallgató vagy kolléga hívja fel telefonon, kérve a tanácsát. A vállalkozásában pedig mostanság főleg innovációs ötletek, startup cégek generálásával, inkubációs folyamatok irányításával és kivitelezésével foglalkozik, e témakörökben is tart előadásokat és képzéseket a fiataloknak.

– Különböző projektek részeként azt próbálom bemutatni nekik, hogyan lehet egy ötletből jól prosperáló céget csinálni, végigviszem őket a folyamaton és végig mellettük maradok tanácsadóként, coach­ként – magyarázta. – Mindig megemlítem, nem szabad megijedni az újításoktól. Sok ötlet gazdáját nézték le vagy nevették ki, mert nem értették innovatív szemléletüket. Kiváló példák vannak erre: így indult a Facebook, a Spotify, az Uber vagy a YouTube is. Mindezek mellett nagyobb cégek, multinacionális vállalatok megrendeléseit is teljesítem, ha belső képzésekről van szó.

„Első lépéseként szeptemberre szervezünk egy alumni tábort.”

Krisztián mesélt startup cégéről is. Mint elmondta: ez alternatív rendezvényszervező vállalkozásként indult, melyet a piaci igényeknek és lehetőségeiknek megfelelően formált át folyamatosan. Így a cég egyik részterülete gasztronómiával foglalkozik, egyedi termékeket (például grillezett szendvicseket és hot dogokat) állítanak elő igazi vidéki, kistermelői alapanyagokból. Ehhez kapcsolódóan az elmúlt közel két évben egy ifjúsági közösségi teret, egy coffe and study bárt is üzemeltetett a fővárosban.

– A legújabb tervem pedig az, hogy egy olyan alumni, magyarul öregdiák-hálózatot hozok létre, melynek keretében mi, az egyetem egykori (esetleg Ezüst, vagy Arany Tollal díjazott) hallgatói segítjük a most végzett frissdiplomások munkához jutását – folytatta a fiatalember. – Ennek első lépéseként szeptemberre szervezünk egy alumni tábort, ahol a végzős vagy frissen végzős hallgatók találkozhatnak az évekkel korábban végzettekkel, s megbeszélhetnék az egyetemi élményeiket, a terveiket és kapcsolatok szövődhetnek, a most végzettek pedig motiválódhatnak. Most körülbelül 30 főt szeretnék ebbe bevonni, de a jövőben szélesíteni kívánom a kört egy online platform révén, ahol chat segítségével a frissdiplomások felvehetik a kapcsolatot a korábban végzettekkel.

Ez éveken át tartó élő kommunikációvá nőheti ki magát a reményeim szerint, amely támogatja a végzett fia­talok munkaerőpiacra lépését, vagy saját vállalkozásuk beindítását, miután kikerültek az oktatási rendszerből. Sőt, reményeim szerint a középiskolások számára is még vonzóvá teheti a Pannon Egyetem nagykanizsai campusát, hiszen tudatosul a fiatalokban: ha itt végeznek, később sem maradnak magukra, mindig lesz valaki, aki segít nekik.