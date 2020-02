Kolbásztöltő fesztivál Szentpéterúron Pál apostol ünnepén

„Fele szalma, fele széna, fele kenyér, fele fa” – régen január 25-én, „pálfordulón” tartották a csűrvizitet a gazdák: ha a készlet fele még megvolt, kitartott a tél végéig. Az idén a 4. kolbásztöltő rendezvényüket időzítették Pál napjára a közép-zalai falu polgárőrei.

Már tavaly látszott, hogy kinőtték a közösségi épületet, ezért az idén a település nagy rendezvénysátrát a kultúrház előtt állították fel, és fűtötték rendületlenül, bár a versenyláz is tüzelte a résztvevőket.

– A versengés izgalmassá teszi a rendezvényt, bár a célunk igazából a hagyományőrzés, a csapatépítés és a barátkozás – jegyezte meg Zobbné Szummer Mónika ötletgazda, a szervező Szentpéterúri Polgárőr Egyesület vezetőségi tagja, hangsúlyozva, hogy falujuknak mindháromra nagy szüksége van.

Hogy hagyományos paraszti disznótoron láthassák vendégül a barátaikat, előző nap disznóvágással kezdték a felkészülést. A munkából kivette a részét Szentpéterúr összes civilszervezete, intézménye, egy emberként támogatva a polgárőröket, hálából, hogy a mindennapos járőrszolgálattal elérték a közbiztonság számottevő javulását, a vagyon elleni bűncselekmények csökkenését.

A Jóraforduló Szent Pál apostol ünnepére visszatérve: ha nem is 180 fokos, de jelentős fordulat következett be Szentpéterúr életében. Ősszel Lakatos Istvánt választották polgármesternek, ugyanakkor a települési önkormányzat is válaszút elé került, a zalaszentmihályitól a nagypáli közös önkormányzati hivatalhoz csatlakoztak.

– A hivatalválasztást két nagy cél befolyásolta: az egyik, hogy községünk megőrizhesse önállóságát, a másik, hogy a falubeliek utazgatás nélkül, itt helyben intézhessék az ügyeiket – magyarázta Lakatos István. – Hosszas mérlegelés után Nagypálira esett a választásunk, s ez már eddig is jó döntésnek bizonyult. Egy pénteki napon hívtam telefonon Köcse Tibort, Nagypáli polgármesterét, aki másnap már fogadta is a csapatunkat, végigvitt bennünket a falun, beszélt a környezettudatos programjaikról, a terveikről, a feltételeikről, és mi is elmondtuk a szempontjainkat. A lényeg, hogy megegyeztünk, és csütörtök délelőttönként már a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterúri Kirendeltségén fogadja a nagypáli körjegyző a helybélieket, de a technikának köszönhetően a hét bármely napján segítséget kaphatunk.

A kapcsolatépítés jó úton halad, nemrég a szentpéterúriak a nagypáli disznóvágáson mulattak, Köcse Tibor és csapata pedig részt vett a kolbásztöltő versenyen, egyelőre megfigyelői státuszban, de – mint mondták – az 5. megmérettetésre már ők is beneveznek.

– A közös hivatalt a kölcsönös előnyök elve alapján működtetjük, az irányítás, a tapasztalatok átadása mellett maximálisan biztosítjuk az önállóságukat, mindamellett, hogy közös projektekben is gondolkodunk – tette hozzá Köcse Tibor. – Pályázatíró irodánk a társtelepüléseink, így Szentpéterúr lehetőségeit is ugyanolyan elánnal figyeli, mint a székhelyközségét, és ugyanúgy segíti őket a nevezésben. Persze mi is tanulunk a kisebb településektől.

A szentpéterúri kolbásztöltő versenyen volt is mit, hiszen a résztvevők profi színvonalú étkekkel hozták nehéz helyzetbe a Járfás Andrea, Léránt Józsefné, Balogh József és Pásztor Tibor alkotta zsűrit.

– Elérte célját a rendezvény, hiszen a nevezők kutatják őseik receptjét, nem hagyják veszni a régi ízeket, megmentik a sufniba száműzött eszközöket, és életben tartják a hagyományokat. Egyre ízletesebbek a kolbászok és egyre igényesebb a tálalás – summázta a zsűri véleményét Járfás Andrea mesterszakács, a zalaegerszegi Báthory István Szakközépiskola szakoktatója.

A képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára a szentpéterúri és a pacsai fiatalok alkotta „TriplaKomfort” csapata állhatott, 2. helyen a helyi Fürge Ujjak Kézimunka Szakkör, a harmadikon Barlahida kolbásztöltői végeztek. A hagyományos és a modern étkek kombinációjáért a Zalaapáti 7fő STE csapata, a legszebb tálalásért pedig a Besenyő és Öreghegy Polgárőr Egyesület kapott különdíjat.

– A kicsit „édeskés” fehér kolbászunk régi olasz rendelvény alapján némi száraz fehérbor hozzáadásával készült, a hagyományosat viszont szigorúan az ősi családi recept alapján állítottuk össze – árulta el Kármán Csaba Bálint, az első helyen végzett csapat vezetője.

A verseny után a jó hangulatról a Lavender Tánccsoport, a Fürge Ujjak Kézimunka Szakkör énekkara és Németh Lajos zalaapáti harmonikás gondoskodott.