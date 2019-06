Klímaváltozást tűrő növényeket választanak a közterületekre Zalakaroson

A fürdővárosba látogatott szerdán a Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny zsűrije.

Lancsák Lajost, a zsűri elnökét, Nagykanizsa nyugalmazott főkertészét és Lancsákné Kámán Terézia, valamint Konrád-Németh Cecília kertészmérnököket Novák Ferenc polgármester, Biczó Tamás, a Karos-Park Kft. ügyvezetője, valamint Bors Mária, a cég kertésze fogadta a városházán. A zsűri tagjai előadást hallgattak meg a Karos-Park feladatairól, a közterületek gondozásáról, valamint a város környezettudatos szemléletéről, amit már az óvodásokba is igyekeznek beleplántálni.

A Karos-Park Kft. százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévő cég, amely 42 hektárt kezel – mondta Biczó Tamás. – Az idén ez 2,6 millió négyzetméternyi fű lenyírását, 3–16-szori kaszálást jelent a terület frekventáltságától függően.

– Fejlődtünk, és most már meghaladja a két hektárt az öntözött gyepfelület mérete – folytatta Biczó Tamás. – A virágágyásaink közül szintén sokat öntözünk, egyrészt csapadékvízzel, öt darab 17 köbméteres tartályban gyűjtjük az esővizet, másrészt kút-, illetve patakvízzel, illetve ahol ez sem lehetséges, ott a vezetékes vizet használjuk. A parkokba szárazságtűrő és betegségeknek ellenálló fa- és cserjefajokat telepítünk. De igaz ez a virágokra is. Egynyári virágfoltjaink mérete meghaladja a 800 négyzetmétert, egynyári virágokból több mint 21 ezer (ebből 13 ezernél is több saját nevelésű palántát), árvácskából 10 ezer darabot ültettünk ki, s növeltük a tulipánok számát is, 17 ezer hagymával díszítettük közterületeinket. Tradicionális növényeink a kannavirágok: 30 ezer rizómát hajtattunk és ültettünk ki.

Novák Ferenc elmondta, nemcsak az fontos számukra, hogy Zalakaros közterületei üdék és gondozottak legyenek, hanem az is, hogy az itt élők környezettudatosan, a fürdő­város gyógyhelyi címéhez méltón gondolkodjanak. Ezért már kora gyermekkorban elkezdik a szemléletformálást, az óvoda már 3. alkalommal nyerte el a Zöld Óvoda címet.

Ezután a zsűri tagjai meg­tekintették a 2002-ben a városok kategóriájában első helyezést kiérdemlő, kétszeres Arany Rózsa-díjas, az Entente Florale európai versenyen pedig ezüst minősítést elnyert város zöldterületeit.